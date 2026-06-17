Путин провел переговоры с лидером Филиппин на саммите Россия — АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин провел переговоры с президентом Филиппин на полях саммита Россия — АСЕАН.
- Он отметил, что товарооборот между странами в 2025 году превысил полмиллиарда долларов.
- Фердинанд Маркос-младший пригласил российского лидера на саммит АСЕАН в Манилу.
КАЗАНЬ, 17 июн — РИА Новости. Владимир Путин открыл марафон двусторонних встреч на саммите Россия — АСЕАН в Казани переговорами с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим.
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"Ваша страна в текущем году председательствует в АСЕАН, и мы очень рады, что именно в ходе вашей, так сказать, вахты в АСЕАН отмечается 35-летие отношений нашей страны с ассоциацией. Юбилейный саммит является важной вехой в развитии стратегического партнерства России с АСЕАН", — сказал российский лидер.
Он также отметил, что товарооборот между Россией и Филиппинами в 2025 году превысил полмиллиарда долларов, но это далеко не предел. Кроме того, президент назвал символичным, что страны отмечают национальные праздники в один день.
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"Хотел бы еще раз поздравить Вас <...> и весь филиппинский народ с прошедшим 12 июня Днем независимости", — добавил он.
Филиппины — один из важных партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Страны активно развивают торгово-экономическое взаимодействие. Так, на фоне роста цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке и чрезвычайной ситуации в сфере энергетики Манила обратилась к Москве для закупок топлива. Хорошие перспективы сложились и в области экспорта сельскохозяйственной и животноводческой продукции. Для россиян на Филиппинах действует безвизовый режим сроком на 30 дней.