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Путин провел переговоры с лидером Филиппин на саммите Россия — АСЕАН - РИА Новости, 17.06.2026
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17:14 17.06.2026 (обновлено: 17:55 17.06.2026)
Путин провел переговоры с лидером Филиппин на саммите Россия — АСЕАН

Путин провел переговоры с лидером Филиппин на саммите Россия — АСЕАН в Казани

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани
Президент России Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во время встречи на полях саммита Россия - АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин провел переговоры с президентом Филиппин на полях саммита Россия — АСЕАН.
  • Он отметил, что товарооборот между странами в 2025 году превысил полмиллиарда долларов.
  • Фердинанд Маркос-младший пригласил российского лидера на саммит АСЕАН в Манилу.
КАЗАНЬ, 17 июн — РИА Новости. Владимир Путин открыл марафон двусторонних встреч на саммите Россия — АСЕАН в Казани переговорами с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим.
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"Ваша страна в текущем году председательствует в АСЕАН, и мы очень рады, что именно в ходе вашей, так сказать, вахты в АСЕАН отмечается 35-летие отношений нашей страны с ассоциацией. Юбилейный саммит является важной вехой в развитии стратегического партнерства России с АСЕАН", — сказал российский лидер.
Он также отметил, что товарооборот между Россией и Филиппинами в 2025 году превысил полмиллиарда долларов, но это далеко не предел. Кроме того, президент назвал символичным, что страны отмечают национальные праздники в один день.
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"Хотел бы еще раз поздравить Вас <...> и весь филиппинский народ с прошедшим 12 июня Днем независимости", — добавил он.
Маркос-младший, в свою очередь, поблагодарил Путина за радушный прием и пригласил его на 25-й саммит АСЕАН в Манилу в ноябре.
Филиппины — один из важных партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Страны активно развивают торгово-экономическое взаимодействие. Так, на фоне роста цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке и чрезвычайной ситуации в сфере энергетики Манила обратилась к Москве для закупок топлива. Хорошие перспективы сложились и в области экспорта сельскохозяйственной и животноводческой продукции. Для россиян на Филиппинах действует безвизовый режим сроком на 30 дней.
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Саммит Россия — АСЕАН проходит в Казани 17-19 июня. Участники обменяются мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, а также обсудят интеграционные процессы в Евразии, вопросы торговли и безопасности. По его итогам примут четыре документа.
Организацию создали в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
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РоссияСаммит Россия — АСЕАН в КазаниВладимир ПутинКазаньФилиппиныВ мире
 
 
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