Путин провел переговоры с лидером Филиппин на саммите Россия — АСЕАН

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"Ваша страна в текущем году председательствует в АСЕАН, и мы очень рады, что именно в ходе вашей, так сказать, вахты в АСЕАН отмечается 35-летие отношений нашей страны с ассоциацией. Юбилейный саммит является важной вехой в развитии стратегического партнерства России с АСЕАН", — сказал российский лидер.