ПСБ выпустил публичный отчет по Стандарту общественного капитала бизнеса

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"Для ПСБ устойчивое развитие — это прежде всего реальный вклад в развитие экономики страны, людей и долгосрочную устойчивость общества. Банк имеет большой опыт внедрения принципов устойчивого развития во всех регионах страны и вносит значимый вклад в достижение национальных целей. В нашем публичном отчете мы показываем не только то, что сделал банк за 2025 год, но и какое значение эта работа имеет для клиентов, сотрудников, экономики", – заявила вице-президент, начальник управления устойчивого развития ПСБ Галина Секиринская.