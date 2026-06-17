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ПСБ выпустил публичный отчет по Стандарту общественного капитала бизнеса - РИА Новости, 17.06.2026
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15:55 17.06.2026
ПСБ выпустил публичный отчет по Стандарту общественного капитала бизнеса

ПСБ выпустил отчет по Стандарту общественного капитала бизнеса за 2025 год

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Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. ПСБ представил публичный отчет об устойчивом развитии за 2025 год – документ стал одним из первых в России, подготовленных с учетом нового Стандарта общественного капитала бизнеса, сообщает пресс-служба банка.
Через критерии этого инструмента банк показывает социальный, экологический эффект своей деятельности, вклад в общественное благосостояние и реализацию национальных целей развития Российской Федерации.
Отчет ПСБ об устойчивом развитии подготовлен также в соответствии со стандартами глобальной инициативы по отчетности и рекомендациями Банка России и Минэкономразвития России. 40 количественных показателей прошли аудиторскую и независимую внешнюю проверку. Для повышения сопоставимости и прозрачности данных количественные показатели раскрыты в трехлетней динамике. Это подтверждает качество раскрытия и последовательный курс банка на повышение прозрачности нефинансовой отчетности.
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"Для ПСБ устойчивое развитие — это прежде всего реальный вклад в развитие экономики страны, людей и долгосрочную устойчивость общества. Банк имеет большой опыт внедрения принципов устойчивого развития во всех регионах страны и вносит значимый вклад в достижение национальных целей. В нашем публичном отчете мы показываем не только то, что сделал банк за 2025 год, но и какое значение эта работа имеет для клиентов, сотрудников, экономики", – заявила вице-президент, начальник управления устойчивого развития ПСБ Галина Секиринская.
И добавила, что новый отчет стал для ПСБ важным шагом к еще более развернутому раскрытию общественного капитала банка.
Отчет за 2025 год показывает, как банк в течение года создавал общественный капитал через ключевые направления деятельности. Так, ПСБ повышал доступность финансовых услуг во всех регионах России, развивал региональную инфраструктуру, поддерживал стратегически значимые отрасли и предприятия оборонно-промышленного комплекса, расширял меры поддержки для клиентов и сотрудников, сервисы для военнослужащих, ветеранов и их семей, участвовал в социальных, экологических, образовательных, спортивных и благотворительных проектах.
В дополнение к выпуску публичного отчета по Стандартам общественного капитала бизнеса ПСБ стал амбассадором этого инструмента и будет вести системную работу по популяризации Стандарта в России, делиться лучшими практиками и помогать другим организациям вносить свой вклад в стратегическое развитие страны. Соответствующее соглашение банк заключил с АНО "Общественный капитал" и Агентством стратегических инициатив.
 
ПСБ (Банк ПСБ)Россия
 
 
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