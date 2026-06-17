Главком ВМФ: программой предусмотрена ежегодная закладка АПЛ типа "Ясень-М"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев заявил, что программой развития предусмотрена ежегодная закладка атомных подводных лодок проекта 885 "Ясень-М".
- Девятая АПЛ этого проекта, "Мурманск", заложена в Северодвинске, и служить такие лодки будут на Северном и Тихоокеанском флотах.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Программой развития ВМФ РФ предусмотрена ежегодная закладка атомных подводных лодок (АПЛ) проекта 885 "Ясень-М", заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал флота Александр Моисеев в Северодвинске, где заложена девятая АПЛ этого проекта "Мурманск".
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"Это девятая закладка. На разных этапах у нас строятся еще четыре единицы. Программой предусмотрена по сути ежегодная такая закладка, чтобы обеспечить потребности государства и ВМФ. Служить они будут в двух регионах: на Северном и Тихоокеанском флотах", - сказал главком.
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24 июля 2025, 17:30