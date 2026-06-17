Главком ВМФ: программой предусмотрена ежегодная закладка АПЛ типа "Ясень-М"

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"Это девятая закладка. На разных этапах у нас строятся еще четыре единицы. Программой предусмотрена по сути ежегодная такая закладка, чтобы обеспечить потребности государства и ВМФ. Служить они будут в двух регионах: на Северном и Тихоокеанском флотах", - сказал главком.