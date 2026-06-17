Спикер заксобрания Приморья помог оказавшейся в сложной ситуации медсестре

Краткий пересказ от РИА ИИ Выездная бригада стоматологов отправилась для работы с пациентами на север Приморья, участвующей в командировке медсестре, которая оказалась в сложной жизненной ситуации, помог председатель регионального заксобрания Антон Волошко.

В 2025 году медсестра Ольга Ченюк оказалась в трудной ситуации: у нее умер супруг, и она осталась без регистрации по месту жительства из-за того, что дом, где она жила по договору найма, был признан аварийным.

ВЛАДИВОСТОК, 17 июн – РИА Новости. Выездная бригада стоматологов отправилась для работы с пациентами на север Приморья, участвующей в командировке медсестре, которая оказалась в сложной жизненной ситуации, помог председатель регионального заксобрания Антон Волошко, сообщает краевой парламент.

"На севере Приморья - в Кавалеровском, Чугуевском и Яковлевском муниципальных округах сейчас работает выездная бригада специалистов краевой стоматологической поликлиники. Врачи проводят осмотры и оказывают хирургическую стоматологическую помощь детям и взрослым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бригада стоматологов работает в специальной оборудованной машине стоматологической помощи и принимает пациентов по живой очереди и по медицинскому полису - бесплатно. В Кавалеровском округе медики за три дня оказали помощь более 60 пациентам, а в Чугуевском - 100 пациентам, сейчас идет прием в Яковлевском округе.

В выездной бригаде медиков работает медсестра Ольга Ченюк. В 2025 году она оказалась в трудной ситуации: у нее умер супруг, и она осталась без регистрации по месту жительства из-за того, что дом, где она жила по договору найма, был признан аварийным. В начале года Ченюк побывала на приеме у председателя краевого заксобрания Антона Волошко, и ей оказали помощь: нашли новую квартиру по договору коммерческого найма, помогли с ремонтом, предоставили продуктовые наборы и одежду. Медсестра рассказала, что вызвалась первой ехать в дальнюю командировку на север края, решив, что добрые дела должны передаваться по цепочке и дальше.