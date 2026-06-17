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Спикер заксобрания Приморья помог оказавшейся в сложной ситуации медсестре - РИА Новости, 17.06.2026
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06:25 17.06.2026
Спикер заксобрания Приморья помог оказавшейся в сложной ситуации медсестре

Спикер заксобрания Приморья Волошко помог попавшей в сложную ситуацию медсестре

© Фото : Приморский парламент/TelegramПредседатель законодательного собрания Приморья Антон Волошко
Председатель законодательного собрания Приморья Антон Волошко - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Приморский парламент/Telegram
Председатель законодательного собрания Приморья Антон Волошко . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выездная бригада стоматологов отправилась для работы с пациентами на север Приморья, участвующей в командировке медсестре, которая оказалась в сложной жизненной ситуации, помог председатель регионального заксобрания Антон Волошко.
  • В 2025 году медсестра Ольга Ченюк оказалась в трудной ситуации: у нее умер супруг, и она осталась без регистрации по месту жительства из-за того, что дом, где она жила по договору найма, был признан аварийным.
ВЛАДИВОСТОК, 17 июн – РИА Новости. Выездная бригада стоматологов отправилась для работы с пациентами на север Приморья, участвующей в командировке медсестре, которая оказалась в сложной жизненной ситуации, помог председатель регионального заксобрания Антон Волошко, сообщает краевой парламент.
"На севере Приморья - в Кавалеровском, Чугуевском и Яковлевском муниципальных округах сейчас работает выездная бригада специалистов краевой стоматологической поликлиники. Врачи проводят осмотры и оказывают хирургическую стоматологическую помощь детям и взрослым", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бригада стоматологов работает в специальной оборудованной машине стоматологической помощи и принимает пациентов по живой очереди и по медицинскому полису - бесплатно. В Кавалеровском округе медики за три дня оказали помощь более 60 пациентам, а в Чугуевском - 100 пациентам, сейчас идет прием в Яковлевском округе.
В выездной бригаде медиков работает медсестра Ольга Ченюк. В 2025 году она оказалась в трудной ситуации: у нее умер супруг, и она осталась без регистрации по месту жительства из-за того, что дом, где она жила по договору найма, был признан аварийным. В начале года Ченюк побывала на приеме у председателя краевого заксобрания Антона Волошко, и ей оказали помощь: нашли новую квартиру по договору коммерческого найма, помогли с ремонтом, предоставили продуктовые наборы и одежду. Медсестра рассказала, что вызвалась первой ехать в дальнюю командировку на север края, решив, что добрые дела должны передаваться по цепочке и дальше.
"Наш долг – помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Когда-то удалось помочь медсестре краевой стоматологической поликлиники Ольге Ченюк, а теперь она помогает людям – лечит их от недугов. Добро должно возвращаться", - приводятся в сообщении слова Волошко.
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