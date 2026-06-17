Подростка, задержанного за убийство девочки, могут отправить на лечение

Краткий пересказ от РИА ИИ В поселке Врангель Приморского края по подозрению в убийстве 12-летней девочки задержан подросток.

Подросток признал вину, решается вопрос о проведении судебной психолого-психиатрической экспертизы.

В случае выявления у подростка психиатрического заболевания его направят на лечение, к уголовной ответственности его привлечь нельзя из-за возраста.

ВЛАДИВОСТОК, 17 июн – РИА Новости. Мальчика, которого задержали по подозрению в убийстве 12-летней девочки в поселке Врангель Приморского края, из-за его возраста нельзя привлечь к уголовной ответственности, в случае выявления у него психиатрического заболевания его направят на лечение, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Накануне в управлении РИА Новости сообщили, что тело 12-летней девочки найдено на чердаке дома в поселке Врангель, по подозрению в убийстве задержан подросток, он признал вину, решается вопрос о проведении судебной психолого-психиатрической экспертизы. Возбуждены уголовные дела по статьям "убийство" и "халатность".

"В таком возрасте он не может быть привлечен к уголовной ответственности. По некоторым преступлениям, в том числе и за убийство, человек привлекается к ответственности с 14 лет. Дети (до 14 лет – ред.), которые совершают такие серьезные преступления, изолируются от общества", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что после прохождения определенной процедуры их могут поместить в центр временной изоляции для несовершеннолетних.

"Но нужно уточнить, осознавал ли ребенок свои действия, мог ли руководить ими. Если у него какое-то психиатрическое заболевание, то будет принудительное лечение", - добавил собеседник агентства.