Американский рэпер Mystikal получил 20 лет тюрьмы за изнасилование

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рэпер Mystikal (Майкл Лоуренс Тайлер) приговорен в штате Луизиана к 20 годам тюрьмы за изнасилование.
- Преступление было совершено в его доме в Луизиане в 2022 году, срок наказания был ограничен 20 годами из-за сделки со следствием о признании вины.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Рэпер из США Mystikal, настоящее имя которого Майкл Лоуренс Тайлер, приговорен в суде американского штата Луизиана к 20 годам тюрьмы за изнасилование, сообщает местный телеканал WBRZ 2, связанный с телевещательной сетью ABC.
«
"Тайлер осужден на 20 лет (тюремного заключения - ред.) за изнасилование", - сообщает телеканал.
В сообщении говорится, что исполнитель совершил преступление в своем доме в Луизиане в 2022 году. Изначально рэперу грозил пожизненный приговор, но срок ограничили 20 годами из-за того, что он пошел на сделку со следствием о признании вины.
Как отмечается в сообщении, рэпер ранее, в 2004 году, также был осужден по делу об изнасиловании и после 6 лет тюрьмы был зарегистрирован как секс-преступник .
Рэпер Mystikal получил несколько номинаций на премию "Грэмми" в 2000-х годах.