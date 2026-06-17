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Американский рэпер Mystikal получил 20 лет тюрьмы за изнасилование - РИА Новости, 17.06.2026
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Шоубиз
 
10:17 17.06.2026 (обновлено: 10:22 17.06.2026)
Американский рэпер Mystikal получил 20 лет тюрьмы за изнасилование

Суд в США приговорил рэпера Mystikal к 20 годам тюрьмы за изнасилование

© AP Photo / Rusty CostanzaРэпер Mystikal
Рэпер Mystikal - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Rusty Costanza
Рэпер Mystikal. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рэпер Mystikal (Майкл Лоуренс Тайлер) приговорен в штате Луизиана к 20 годам тюрьмы за изнасилование.
  • Преступление было совершено в его доме в Луизиане в 2022 году, срок наказания был ограничен 20 годами из-за сделки со следствием о признании вины.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Рэпер из США Mystikal, настоящее имя которого Майкл Лоуренс Тайлер, приговорен в суде американского штата Луизиана к 20 годам тюрьмы за изнасилование, сообщает местный телеканал WBRZ 2, связанный с телевещательной сетью ABC.
«
"Тайлер осужден на 20 лет (тюремного заключения - ред.) за изнасилование", - сообщает телеканал.
В сообщении говорится, что исполнитель совершил преступление в своем доме в Луизиане в 2022 году. Изначально рэперу грозил пожизненный приговор, но срок ограничили 20 годами из-за того, что он пошел на сделку со следствием о признании вины.
Как отмечается в сообщении, рэпер ранее, в 2004 году, также был осужден по делу об изнасиловании и после 6 лет тюрьмы был зарегистрирован как секс-преступник .
Рэпер Mystikal получил несколько номинаций на премию "Грэмми" в 2000-х годах.
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