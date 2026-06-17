Мелони: переговорщик ЕС по Украине не должен представлять ведущие страны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что представителем ЕС по Украине не должен стать представитель ведущих стран Европы, так как это затруднит переговорный процесс.
- Она добавила, что предложила бы выдвинуть одного кандидата в переговорщики по Украине из числа средних держав Евросоюза.
РИМ, 17 июн – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что переговорщиком ЕС по Украине не должен стать представитель ведущих стран Европы, так как это затруднит переговорный процесс.
"Я думаю, что было бы очень сложно предложить человека из одной из крупных европейских стран. Я думаю, что это затруднит достижение соглашения, поэтому я бы обратилась, скажем, к средним державам Евросоюза", - сказала Мелони.
Она отметила, что распространение переговорных форматов приводит к тому, что ни один из них в конечном итоге не обладает полномочиями говорить от имени Европы в целом.
Глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не будет нейтральным посредником между Москвой и Киевом, поскольку поддерживает Украину.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.