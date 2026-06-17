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Мелони: переговорщик ЕС по Украине не должен представлять ведущие страны - РИА Новости, 17.06.2026
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18:30 17.06.2026
Мелони: переговорщик ЕС по Украине не должен представлять ведущие страны

Мелони: переговорщик ЕС по Украине не должен представлять ведущие страны союза

© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что представителем ЕС по Украине не должен стать представитель ведущих стран Европы, так как это затруднит переговорный процесс.
  • Она добавила, что предложила бы выдвинуть одного кандидата в переговорщики по Украине из числа средних держав Евросоюза.
РИМ, 17 июн – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что переговорщиком ЕС по Украине не должен стать представитель ведущих стран Европы, так как это затруднит переговорный процесс.
Выступая на пресс-конференции во Франции, она заявила, что на предстоящей встрече лидеров ЕС предложит выдвинуть одного кандидата в переговорщики по Украине.
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"Я думаю, что было бы очень сложно предложить человека из одной из крупных европейских стран. Я думаю, что это затруднит достижение соглашения, поэтому я бы обратилась, скажем, к средним державам Евросоюза", - сказала Мелони.
Она отметила, что распространение переговорных форматов приводит к тому, что ни один из них в конечном итоге не обладает полномочиями говорить от имени Европы в целом.
Глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не будет нейтральным посредником между Москвой и Киевом, поскольку поддерживает Украину.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
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