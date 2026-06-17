Премьер Малайзии обвинил Запад в лицемерии из-за ситуации в Газе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что ситуация в Газе показала слабость и лицемерие международного сообщества, в частности стран Запада.
- Анвар Ибрагим считает, что другие государства, включая страны БРИКС, должны принять более активное участие в решении ситуации.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что ситуация в Газе показала слабость и лицемерие международного сообщества, в частности стран Запада.
"Газа - это тот случай, в котором международное сообщество, в частности Европа и Запад, показали свою слабость, лицемерие и несоблюдение своих так называемых обязательств демократии и прав человека", - сказал он журналистам.
По его словам, другие государства, включая страны БРИКС, "должны подняться".
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