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Премьер Малайзии обвинил Запад в лицемерии из-за ситуации в Газе - РИА Новости, 17.06.2026
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12:46 17.06.2026
Премьер Малайзии обвинил Запад в лицемерии из-за ситуации в Газе

Премьер Малайзии Ибрагим: ситуация в Газе показала слабость и лицемерие Запада

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПремьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что ситуация в Газе показала слабость и лицемерие международного сообщества, в частности стран Запада.
  • Анвар Ибрагим считает, что другие государства, включая страны БРИКС, должны принять более активное участие в решении ситуации.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Премьер Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что ситуация в Газе показала слабость и лицемерие международного сообщества, в частности стран Запада.
"Газа - это тот случай, в котором международное сообщество, в частности Европа и Запад, показали свою слабость, лицемерие и несоблюдение своих так называемых обязательств демократии и прав человека", - сказал он журналистам.
По его словам, другие государства, включая страны БРИКС, "должны подняться".
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