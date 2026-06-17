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Свыше 130 нижегородок подали заявки в программу "Мама-предприниматель" - РИА Новости, 17.06.2026
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Твой бизнес
 
13:08 17.06.2026
Свыше 130 нижегородок подали заявки в программу "Мама-предприниматель"

Заявки на участие в программе "Мама-предприниматель" направили 132 нижегородки

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На участие в региональном этапе программы «Мама-предприниматель» подали заявки 132 жительницы Нижнего Новгорода.
  • Участницы программы получат знания о ведении бизнеса и возможность проработки своей идеи с экспертами, а победительница регионального этапа получит денежный приз в размере 150 тысяч рублей и возможность представить Нижегородскую область на федеральном этапе.
  • Региональный этап программы «Мама-предприниматель» в Нижегородской области пройдет с 27 по 31 июля 2026 года.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. На участие в региональном этапе программы "Мама-предприниматель" подали заявки 132 жительницы Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба правительства региона.
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, подать заявку могут как начинающие предпринимательницы, зарегистрировавшие бизнес не более 3 лет назад, так и женщины, которые только планируют открыть свое дело.
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"Программа "Мама-предприниматель" дает участницам не только базовые знания о ведении бизнеса, но и возможность глубоко проработать свою идею вместе с экспертами — от финансовой модели до полноценного бизнес-плана и презентации проекта. За время участия женщины получают практические инструменты, которые помогают перейти от задумки к реальным шагам по запуску и развитию собственного дела. Прием заявок на участие продолжается до 20 июля", — отметил Черкасов, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что у нижегородских мам еще есть возможность присоединиться к проекту, получить необходимые знания и побороться за денежный приз для развития своего бизнеса.
После завершения приема заявок отборочная комиссия оценит анкеты кандидаток по нескольким критериям, включая проработанность бизнес-идеи, понимание целевой аудитории, наличие конкурентных преимуществ и финансовых расчетов. На региональный этап будут приглашены от 20 до 35 человек.
Победительница регионального этапа получит денежный приз в размере 150 тысяч рублей на реализацию своей бизнес-идеи и возможность представить Нижегородскую область на федеральном этапе программы. Там участниц ждут дополнительные образовательные мероприятия и конкурс на получение денежных призов в размере 1 миллиона рублей, 500 тысяч рублей и 250 тысяч рублей на развитие бизнеса.
Обучение и защита проектов проходят в очном формате, участие в программе является бесплатным. Региональный этап программы "Мама-предприниматель" в Нижегородской области пройдет с 27 по 31 июля 2026 года.
Программа реализуется при поддержке Союза женщин России по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
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