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Посол России в Гаване обсудил помощь Кубе с представителем ООН - РИА Новости, 17.06.2026
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03:24 17.06.2026
Посол России в Гаване обсудил помощь Кубе с представителем ООН

Посол Коронелли обсудил с региональным директором WFP помощь Кубе

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаВид на Гавану, Куба
Вид на Гавану, Куба - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Вид на Гавану, Куба. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Гаване Виктор Коронелли провел встречу с региональным директором Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) в Латинской Америке и странах Карибского бассейна Леной Савелли.
  • На встрече обсуждались перспективы продолжения поддержки Кубы в рамках финансирования России для Всемирной продовольственной программы.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Посол России в Гаване Виктор Коронелли обсудил помощь Кубе с региональным директором Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) в Латинской Америке и странах Карибского бассейна Леной Савелли, говорится в заявлении посольства РФ на Кубе.
В заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства, уточняется, что Коронелли провел встречу с региональным директором организации во вторник.
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"Они (Коронелли и Савелли - ред.) обсудили широкий диапазон вопросов, в том числе перспективы продолжения поддержки Кубы в рамках финансирования России для Всемирной продовольственной программы", - говорится в сообщении .
Ранее замглавы МИД РФ Александр Алимов рассказал в интервью РИА Новости, что Россия планирует поставку продуктов на Кубу по линии Всемирной продовольственной программы ООН.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
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