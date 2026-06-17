Посол России в Гаване обсудил помощь Кубе с представителем ООН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Гаване Виктор Коронелли провел встречу с региональным директором Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) в Латинской Америке и странах Карибского бассейна Леной Савелли.
- На встрече обсуждались перспективы продолжения поддержки Кубы в рамках финансирования России для Всемирной продовольственной программы.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Посол России в Гаване Виктор Коронелли обсудил помощь Кубе с региональным директором Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) в Латинской Америке и странах Карибского бассейна Леной Савелли, говорится в заявлении посольства РФ на Кубе.
В заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства, уточняется, что Коронелли провел встречу с региональным директором организации во вторник.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Алимов рассказал в интервью РИА Новости, что Россия планирует поставку продуктов на Кубу по линии Всемирной продовольственной программы ООН.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.