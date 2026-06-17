Посол России в Гаване обсудил помощь Кубе с представителем ООН

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Посол России в Гаване Виктор Коронелли обсудил помощь Кубе с региональным директором Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) в Латинской Америке и странах Карибского бассейна Леной Савелли, говорится в заявлении посольства РФ на Кубе.