Польша отказалась подписывать соглашение о гарантиях безопасности с ФРГ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польша отказалась подписывать соглашение о гарантиях безопасности с Германией.
- Новое соглашение между Польшей и Германией касается военного сотрудничества, включая проведение совместных учений и развитие логистической инфраструктуры.
ВАРШАВА, 17 июн - РИА Новости. Польша отказалась подписывать соглашение о гарантиях безопасности с Германией, сообщает агентство РАР.
Главы военных ведомств Польши и Германии в среду в Варшаве подпишут новое соглашение о военном сотрудничестве. Оно касается среди прочего проведения совместных учений, развития логистической инфраструктуры, сотрудничества на Балтике, кибербезопасности. Документ заменит действующее в течение 15 лет рамочное соглашение между правительствами Польши и Германии об оборонном сотрудничестве.
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"Правительство Германии выражало готовность подписать более широкое соглашение. Германия хотела включить в него такие записи о гарантиях безопасности, какие находятся в заключенных ранее Польшей договорах с Францией в прошлом году или с Великобританией в этом году. Однако Варшава на это не согласилась", - говорится в сообщении.
В документе "не будут содержаться гарантии безопасности, выходящие за рамки действующих обязательств по Североатлантическому договору или договору о Европейском союзе".
При этом, соглашение должно позволить немецким инженерным войскам действовать на территории Польши в рамках операции "Восточный щит". Ранее газета Bild сообщала, что речь идет о миссии, состоящей из нескольких десятков военных. Их задача будет состоять в строительстве траншей, укладке колючей проволоки и создании противотанковых барьеров.
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