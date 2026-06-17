Польша отказалась подписывать соглашение о гарантиях безопасности с ФРГ

«

"Правительство Германии выражало готовность подписать более широкое соглашение. Германия хотела включить в него такие записи о гарантиях безопасности, какие находятся в заключенных ранее Польшей договорах с Францией в прошлом году или с Великобританией в этом году. Однако Варшава на это не согласилась", - говорится в сообщении.