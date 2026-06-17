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В Ярославской области отметили годовщину полета Терешковой в космос - РИА Новости, 17.06.2026
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
16:45 17.06.2026
В Ярославской области отметили годовщину полета Терешковой в космос

Евраев: в Ярославской области отметили годовщину полета Терешковой в космос

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКосмонавт Валентина Терешкова
Космонавт Валентина Терешкова - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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Космонавт Валентина Терешкова. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Торжества в честь 63-й годовщины полета Валентины Терешковой в космос прошли в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"В регионе состоялись торжества, посвященные 63-й годовщине полета в космос первой в мире женщины-космонавта Валентины Владимировны Терешковой. Наша знаменитая землячка 16 июня 1963 года стартовала с Байконура на корабле "Восток-6" и провела почти трое суток в одиночном полете. Его не повторила больше ни одна женщина в мире", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор назвал Терешкову гордостью страны и мировой космонавтики.
"Она опытный политик, депутат Государственной думы, который представляет интересы региона на федеральном уровне. Благодаря ее поддержке в Ярославской области выделяются средства на строительство заводов, школ и детских садов, больниц, дорог, построены театр юного зрителя, речной вокзал, планетарий, проведена реконструкция моста в Рыбинске, реализованы десятки других проектов", - рассказал глава региона.
Евраев отметил, что благодаря Терешковой в регионе создана единственная в России школа скрипичного мастерства, проводится уникальный "Коган-фестиваль". Терешкова помогает учебным заведениям, поддерживает молодежь, ведет благотворительную работу.
"Валентина Владимировна с присущим ей масштабом ставит цель сделать малую родину территорией первых и готова дальше помогать повышать качество жизни земляков. Такая поддержка на федеральном уровне для нас бесценна и крайне необходима", - подчеркнул губернатор.
Валентина Терешкова призналась в своей любви к Ярославской области.
"Любовь к родному краю нам с детства прививала мама. Родная земля всегда поддерживает. Здесь живет и трудится удивительный народ. Наша задача – сделать наш край еще прекраснее, и мы всегда готовы помогать во всех начинаниях", - цитирует Терешкову пресс-служба областного правительства.
В КЗЦ "Миллениум" состоялся праздничный концерт, на котором был представлен мультимедийный проект "Легенда о Валентине", включающий уникальные исторические кадры фото- и видеохроники, связанные с подготовкой и осуществлением первых космических полетов, жизнью и деятельностью Валентины Терешковой.
Министр культуры и туризма Ярославской области Светлана Костышина во время торжеств подчеркнула, что жителям Ярославской области имя первой женщины-космонавта особенно дорого.
"Как известно, Валентина Терешкова родилась на ярославской земле, здесь прошли ее детство, юность, началась трудовая деятельность, первые шаги к покорению космоса. Наша Чайка прославила Ярославскую область в России и во всем мире", - цитирует Костышину пресс-служба областного правительства.
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
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11 июня, 21:43
 
Ярославская областьЯрославская областьБайконур (город)РоссияВалентина ТерешковаМихаил Евраев
 
 
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