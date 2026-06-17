Подросток, обвиняемый в убийстве девочки в Приморье, признался в содеянном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Обвиняемый в убийстве девочки из Приморья признался в содеянном.
- Подростку 15 лет, девочке 16, оба были школьниками.
ВЛАДИВОСТОК, 17 июн - РИА Новости. Подросток, обвиняемый по делу об убийстве девочки в Приморье, признался в содеянном, сообщили РИА Новости в СУСК региона.
Ранее объединенная пресс-служба судов региона сообщила, что в приморском Партизанске подросток обвиняется по делу об убийстве в состоянии алкогольного опьянения девочки, он арестован. В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что мальчику 15 лет, девочке было 16, оба - школьники.
«
"Под давлением собранных доказательств молодой человек признался в содеянном", - сообщил собеседник агентства.