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Песков: нет сомнений, кто стоит за ударом по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 17.06.2026
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19:37 17.06.2026
Песков: нет сомнений, кто стоит за ударом по автобусу в Брянской области

Песков: нет никаких сомнений, кто стоит за ударом по автобусу в Брянской области

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что нет сомнений в том, кто стоит за ударом по автобусу с детьми в Брянской области.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Нет никаких сомнений, кто стоит за ударом по автобусу с детьми в Брянской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никакого сомнения не вызывает, кто за этим стоит", - сказал Песков телеканалу RT.
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
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