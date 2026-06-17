Песков: нет сомнений, кто стоит за ударом по автобусу в Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что нет сомнений в том, кто стоит за ударом по автобусу с детьми в Брянской области.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Нет никаких сомнений, кто стоит за ударом по автобусу с детьми в Брянской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. СК России возбудил уголовное дело о теракте.