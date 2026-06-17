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Песков: СК начал расследование удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми - РИА Новости, 17.06.2026
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19:27 17.06.2026 (обновлено: 19:36 17.06.2026)
Песков: СК начал расследование удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми

Песков: СК начал расследование удара ВСУ по автобусу в Брянской области

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следственный комитет России начал следственные действия по делу об ударе ВСУ по автобусу в Брянской области.
  • Врио губернатора Брянской области сообщил об атаке автобуса белорусской детской футбольной команды с помощью БПЛА, погибла женщина, сопровождавшая команду, и СК России возбудил уголовное дело о теракте.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ начал следственные действия по делу об ударе ВСУ по автобусу в Брянской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наш следственный комитет сейчас ведет, начал уже следственные действия. В ходе этих следственных действий будет определена, собственно, сторона происхождения этого дрона. Но никакого сомнения не вызывает, кто за этим стоит", - сказал Песков телеканалу RT.
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. СК России возбудил уголовное дело о теракте.
Последствия удара БПЛА по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
В Кремле назвали удар ВСУ по автобусу в Брянской области целенаправленным
Вчера, 19:25
 
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