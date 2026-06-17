Песков: СК начал расследование удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Следственный комитет России начал следственные действия по делу об ударе ВСУ по автобусу в Брянской области.
- Врио губернатора Брянской области сообщил об атаке автобуса белорусской детской футбольной команды с помощью БПЛА, погибла женщина, сопровождавшая команду, и СК России возбудил уголовное дело о теракте.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ начал следственные действия по делу об ударе ВСУ по автобусу в Брянской области, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус белорусской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду. СК России возбудил уголовное дело о теракте.