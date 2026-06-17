В Кремле назвали удар ВСУ по автобусу в Брянской области целенаправленным

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"Хочу предположить, что в европейских столицах опять обойдут вниманием эту трагедию, что опять мы не услышим каких-либо слов осуждающих от руководства в европейских столицах. Но это не значит, что мы должны опускать руки. Наоборот, мы должны продолжать рассказывать об этих зверствах без преувеличения всему миру", — отметил представитель Кремля.