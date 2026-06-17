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В Кремле назвали удар ВСУ по автобусу в Брянской области целенаправленным - РИА Новости, 17.06.2026
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19:25 17.06.2026 (обновлено: 21:19 17.06.2026)
В Кремле назвали удар ВСУ по автобусу в Брянской области целенаправленным

Песков назвал удар ВСУ по автобусу в Брянской области целенаправленным

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара БПЛА по автобусу в Брянской области
Последствия удара БПЛА по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара БПЛА по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков заявил, что удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области был целенаправленным.
  • Россия ответит продолжением СВО.
  • Представитель Кремля выразил предположение, что европейские столицы вновь обойдут вниманием эту трагедию и не выразят осуждения.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области был целенаправленным, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"Очевидно, что это еще один бесчеловечный террористический акт. Очевидно сейчас даже, до следствия, что это была целенаправленная атака. Операторы дронов прекрасно видят, куда они бьют. Это не было военным транспортным средством, это был автобус, который перевозил мирное население, в данном случае детей", — сказал он в интервью RT.
Нет никаких сомнений в том, кто стоит за атакой, Россия ответит продолжением СВО, добавил Песков.
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"Хочу предположить, что в европейских столицах опять обойдут вниманием эту трагедию, что опять мы не услышим каких-либо слов осуждающих от руководства в европейских столицах. Но это не значит, что мы должны опускать руки. Наоборот, мы должны продолжать рассказывать об этих зверствах без преувеличения всему миру", — отметил представитель Кремля.
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