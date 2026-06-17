В Кремле прокомментировали атаку ВСУ на автобус с детьми в Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Киев устроил теракт, атаковав детский автобус в Брянской области.
- Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в результате атаки погибла женщина, сопровождавшая команду.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Киевский режим устроил террористический акт, атаковав дроном в Брянской области детский автобус, в котором ехала футбольная команда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как сообщил ранее губернатор Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, сопровождавшая команду, она была женой одного из тренеров.
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"Владимир Путин позвонил министру здравоохранения Мурашко и поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненым в результате террористического акта, который устроил киевский режим в Брянской области, атаковав дроном детский автобус, в котором ехала футбольная команда", - сказал Песков.