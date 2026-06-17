В Кремле прокомментировали атаку ВСУ на автобус с детьми в Брянской области

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"Владимир Путин позвонил министру здравоохранения Мурашко и поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненым в результате террористического акта, который устроил киевский режим в Брянской области, атаковав дроном детский автобус, в котором ехала футбольная команда", - сказал Песков.