Московская литературная неделя стартовала в Пекине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московская литературная неделя официально стартовала в Пекине и продлится до 21 июня.
- Азия, и в частности Китай, являются ключевым направлением для книжного экспорта Москвы.
- На стенде Москвы на Пекинской международной книжной ярмарке почти половину представленных книг занимает детская и подростковая художественная проза.
ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Московская литературная неделя в среду официально стартовала в китайской столице, ее проведение приурочено к дебютному участию Москвы в Пекинской международной книжной ярмарке, одной из крупнейших в Азии, передает корреспондент РИА Новости.
Московская литературная неделя в Пекине проходит впервые и продлится до 21 июня, в ее рамках пройдут деловые переговоры российских и китайских издателей, выставка иллюстраций российских художников, мастер-классы и кинопоказы российской анимации.
"Азия сегодня для нас – ключевое направление книжного экспорта Москвы, и выход на главную ярмарку региона закрепляет позиции столицы на этом направлении", – заявила на церемонии открытия генеральный директор Агентством креативных индустрий при департаменте культуры Москвы Гюльнара Агамова.
Она отметила, что "Китай – стратегический партнер России во многих сферах и ключевое направление для книжного экспорта Москвы".
"Подтверждением этому является то, что в портфеле сделок, заключенных при нашей поддержке, на Китай приходится две трети совокупного тиража, это больше, чем на все остальные страны вместе", - указала Агамова.
По ее словам, на китайском рынке востребована детская иллюстрационная книга, причем китайские издатели берут сразу целые серии, растет интерес к познавательным детским книгам о науке, нон-фикшну для взрослых.
"И конечно, мы заинтересованы не только в том, чтобы московские книги были представлены на китайском рынке, но и наоборот", - отметила она.
Почти половину представленных на стенде Москвы книг занимает детская и подростковая художественная проза (47%), также есть детский нон-фикшн и познавательные книги, развивающие книжки для малышей, комиксы и графические романы, артбуки, иллюстрированные альбомы и классическая литература.
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14 ноября 2025, 17:05