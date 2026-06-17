Московская литературная неделя стартовала в Пекине

Краткий пересказ от РИА ИИ Московская литературная неделя официально стартовала в Пекине и продлится до 21 июня.

Азия, и в частности Китай, являются ключевым направлением для книжного экспорта Москвы.

На стенде Москвы на Пекинской международной книжной ярмарке почти половину представленных книг занимает детская и подростковая художественная проза.

ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Московская литературная неделя в среду официально стартовала в китайской столице, ее проведение приурочено к дебютному участию Москвы в Пекинской международной книжной ярмарке, одной из крупнейших в Азии, передает корреспондент РИА Новости.

Московская литературная неделя в Пекине проходит впервые и продлится до 21 июня, в ее рамках пройдут деловые переговоры российских и китайских издателей, выставка иллюстраций российских художников, мастер-классы и кинопоказы российской анимации.

"Азия сегодня для нас – ключевое направление книжного экспорта Москвы , и выход на главную ярмарку региона закрепляет позиции столицы на этом направлении", – заявила на церемонии открытия генеральный директор Агентством креативных индустрий при департаменте культуры Москвы Гюльнара Агамова.

Она отметила, что "Китай – стратегический партнер России во многих сферах и ключевое направление для книжного экспорта Москвы".

"Подтверждением этому является то, что в портфеле сделок, заключенных при нашей поддержке, на Китай приходится две трети совокупного тиража, это больше, чем на все остальные страны вместе", - указала Агамова.

По ее словам, на китайском рынке востребована детская иллюстрационная книга, причем китайские издатели берут сразу целые серии, растет интерес к познавательным детским книгам о науке, нон-фикшну для взрослых.

"И конечно, мы заинтересованы не только в том, чтобы московские книги были представлены на китайском рынке, но и наоборот", - отметила она.