Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали, уместен ли макияж на фото для паспорта - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:40 17.06.2026
В МВД рассказали, уместен ли макияж на фото для паспорта

МВД: макияж для фотографии на паспорт уместен, но он не должен быть ярким

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПаспорт
Паспорт - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Паспорт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Макияж для фотографии на паспорт допустим, но он не должен быть ярким и изменять выражение лица.
  • Нельзя подавать на оформление паспорта отретушированную фотографию.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Макияж для фотографии на паспорт уместен, но он не должен быть ярким и изменять выражение лица, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
"Использование профессионального студийного света и макияжа при фотографировании допускается, при этом такой макияж не должен быть ярко выраженным и изменять выражение лица", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что нельзя подавать на оформление паспорта отретушированную фотографию.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
В МВД рассказали, нужно ли менять паспорт при изменении подписи
14 марта, 02:31
 
ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала