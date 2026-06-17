В МВД рассказали, уместен ли макияж на фото для паспорта

Краткий пересказ от РИА ИИ Макияж для фотографии на паспорт допустим, но он не должен быть ярким и изменять выражение лица.

Нельзя подавать на оформление паспорта отретушированную фотографию.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Макияж для фотографии на паспорт уместен, но он не должен быть ярким и изменять выражение лица, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.

"Использование профессионального студийного света и макияжа при фотографировании допускается, при этом такой макияж не должен быть ярко выраженным и изменять выражение лица", - сказали в пресс-службе.