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Пашинян обвинил оппозицию в создании угрозы миру с Азербайджаном - РИА Новости, 17.06.2026
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20:19 17.06.2026
Пашинян обвинил оппозицию в создании угрозы миру с Азербайджаном

Пашинян обвинил армянскую оппозицию в создании угрозы миру с Азербайджаном

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил оппозицию в создании угрозы миру с Азербайджаном.
  • Пашинян заявил, что голоса, отданные за оппозиционные блоки и партию "Процветающая Армения", обостряют военно-политическую ситуацию вокруг страны.
ЕРЕВАН, 17 июн – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил оппозицию страны в создании угрозы миру с Азербайджаном.
По словам Пашиняна, восприятие за пределами Армении того, что 500 тысяч граждан страны отдали голоса на парламентских выборах 7 июня за оппозиционные блоки "Сильная Армения" и "Армения", а также партию "Процветающая Армения" серьезно обостряет военно-политическую ситуацию вокруг страны.
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"Я хочу сослаться на свое заявление, сделанное до выборов, о том, что нам нужно конституционное большинство, чтобы мы исключили войну. Если мы сейчас не возьмем под контроль эту ситуацию и не развеем впечатление, что в Армения есть 500 тысяч, которые говорят, что необходимо продолжить карабахское движение (за воссоединение Карабаха с Арменией – ред.) и выступают за Армению "от моря до моря", я говорю о сумме голосов, поданных за "трехглавую партию войны", то это очень серьезно обострит политическую и военно-политическую ситуацию вокруг Армении", - заявил Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.
Премьер также прокомментировал визит в республику на минувшей неделе советника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, который провел встречу с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном в Дилижане.
"В чем была необходимость через несколько дней после выборов организовать встречу (Гаджиева и Григоряна - ред.) в таком формате? Чтобы мы смогли контролировать эту угрозу", - отметил Пашинян.
"Конкретно встреча Григоряна и Гаджиева была как раз для того, чтобы управлять этой угрозой войны, и это было очень интересно. Встреча, организованная так быстро. Это значит, что с обеих сторон было такое ощущение, что здесь есть заговор, и была реакция...То, что он приехал в Дилижан, это еще одна гарантия, что мы продолжим институционально развивать мир", - заявил Пашинян
По данным пресс-службы Совбеза, в ходе встречи Гаджиева и Григоряна обсуждались вопросы, касающиеся повестки мира между Арменией и Азербайджаном, была подчеркнута важность постоянного двустороннего диалога в контексте усилий, направленных на укрепление долгосрочного мира и стабильности в регионе.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент нового созыва, следует из окончательных данных армянского ЦИК.
Ранее оппозиционные силы заявили о намерении оспорить итоги выборов в конституционном суде Армении.
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