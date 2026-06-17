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Пашинян заявил, что 70 процентов голосов оппозиции отданы за деньги - РИА Новости, 17.06.2026
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17:29 17.06.2026
Пашинян заявил, что 70 процентов голосов оппозиции отданы за деньги

Пашинян: 70 процентов голосов оппозиции на выборах в Армении отданы за деньги

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что 70% голосов на парламентских выборах были отданы трем оппозиционным силам за деньги.
  • В новый парламент Армении войдут три политические силы: правящая партия «Гражданский договор», блоки «Сильная Армения» и «Армения».
  • Правящая партия «Гражданский договор» получит 64 мандата и сможет самостоятельно сформировать правительство.
ЕРЕВАН,17 июн – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что на прошедших парламентских выборах 70% голосов были отданы трем оппозиционным силам за деньги.
По его словам, речь идет о блоках "Сильная Армения" и "Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна и экс-президента Роберта Кочаряна, а также партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.
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"Я официально заявляю, и на глазок видно, что 70% голосов "трехголовой партии" (указанным партиям - ред.) отданы за деньги", - заявил Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.
Он считает, что итоговые цифры голосования не отражают настроений в обществе.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент нового созыва, следует из окончательных данных армянского ЦИК.
Ранее оппозиционные силы заявили о намерении оспорить итоги выборов в конституционном суде Армении.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами.
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В миреАрменияРоссияЕреванНикол ПашинянСамвел КарапетянРоберт КочарянПроцветающая АрменияПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
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