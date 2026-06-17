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Пашинян призвал не согласных с его линией совершить революцию - РИА Новости, 17.06.2026
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17:02 17.06.2026
Пашинян призвал не согласных с его линией совершить революцию

Пашинян призвал не согласных с его линией выйти на улицы и совершить революцию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении разгромить политические силы, возглавляемые экс-президентом Робертом Кочаряном, предпринимателями Самвелом Карапетяном и Гагиком Царукяном.
  • Пашинян призвал несогласных с его линией граждан совершить революцию и сменить правительство.
ЕРЕВАН, 17 июн – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что намерен разгромить политические силы, возглавляемые экс-президентом Робертом Кочаряном, предпринимателями Самвелом Карапетяном и Гагиком Царукяном, а также призвал не согласных с этой линией совершить революцию и сменить правительство.
Он обвинил оппонентов в нежелании принять архитектуру мира, что "ставит страну под удар" и "консолидирует против нее соседей".
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"Любая угроза будущему детей должна быть уничтожена на корню. У этих угроз есть имена", - заявил Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте. Он добавил, что этими угрозами являются силы Роберта Кочаряна, Самвела Карапетяна и Гагика Царукяна.
"Я снова говорю с этой трибуны, пока я премьер-министр, я буду их адресно громить. Тех граждан, кто не согласен с этой линией, я призываю совершить революцию и сменить правительство… Оппозиция не призывает выходить на улицы - я призываю… Я говорю: разгромлю лично, разгромлю адресно всеми возможными средствами. Кто из граждан Армении не согласен — выходите на улицы с сегодняшнего дня, делайте революцию", - заявил Пашинян.
Он также призвал выйти на улицы тех, кто утверждает, что власти сфальсифицировали парламентские выборы 7 июня. "Те, кто говорит, что голоса сфальсифицированы, выходите на площадь. Тогда на площадь выйдут те, чьи голоса вы сфальсифицировали вашими шпионскими сетями и взятками. И я поведу этих людей за собой, и тогда вы увидите, что такое не "бархатная" революция любви и справедливости, а настоящая революция", - заявил Пашинян.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Армении Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент нового созыва, следует из окончательных данных армянского ЦИК.
Ранее оппозиционные силы заявили о намерении оспорить итоги выборов в конституционном суде Армении.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что в Ереване вместо предвыборной борьбы по законам и правилам шла борьба с демократическими процедурами.
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