Пашинян призвал не согласных с его линией совершить революцию

Он также призвал выйти на улицы тех, кто утверждает, что власти сфальсифицировали парламентские выборы 7 июня. "Те, кто говорит, что голоса сфальсифицированы, выходите на площадь. Тогда на площадь выйдут те, чьи голоса вы сфальсифицировали вашими шпионскими сетями и взятками. И я поведу этих людей за собой, и тогда вы увидите, что такое не "бархатная" революция любви и справедливости, а настоящая революция", - заявил Пашинян.