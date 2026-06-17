Фрагменты панорамы "Оборона Севастополя" продолжают находить под завалами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На месте пожара в Музее обороны Севастополя продолжают находить фрагменты полотна панорамы.
- Окончательное количество спасенных фрагментов пока неизвестно.
СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Фрагменты полотна панорамы продолжают находить под завалами на месте пожара в Музее обороны Севастополя, пострадавшем от атаки ВСУ, сообщила журналистам завотделом "История Крымской войны 1853–1856 годов" музея-панорамы обороны Севастополя Екатерина Малиновская.
По ее словам, окончательное количество спасенных фрагментов полотна пока не известно.
"Для нас счастье, когда приносят новые, часто небольшие, фрагменты полотна. Это длительный период этих работ, которые еще пока не завершены", - сказала она.
Малиновская добавила, что в первую очередь сейчас необходимо остановить разрушения.
На прошлой неделе ВСУ нанесли удар по музею "Оборона Севастополя", атака длилась несколько часов, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена известная панорама "Оборона Севастополя", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были. Восстановление здания музея и панорамы займет примерно пять лет.