Рейтинг@Mail.ru
Фрагменты панорамы "Оборона Севастополя" продолжают находить под завалами - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:23 17.06.2026
Фрагменты панорамы "Оборона Севастополя" продолжают находить под завалами

В Музее обороны Севастополя продолжают находить фрагменты полотна панорамы

© Фото предоставлено музеемПоследствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото предоставлено музеем
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На месте пожара в Музее обороны Севастополя продолжают находить фрагменты полотна панорамы.
  • Окончательное количество спасенных фрагментов пока неизвестно.
СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Фрагменты полотна панорамы продолжают находить под завалами на месте пожара в Музее обороны Севастополя, пострадавшем от атаки ВСУ, сообщила журналистам завотделом "История Крымской войны 1853–1856 годов" музея-панорамы обороны Севастополя Екатерина Малиновская.
По ее словам, окончательное количество спасенных фрагментов полотна пока не известно.
Музей обороны Севастополя после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Названы сроки восстановления музея обороны Севастополя, атакованного ВСУ
Вчера, 14:33
"Для нас счастье, когда приносят новые, часто небольшие, фрагменты полотна. Это длительный период этих работ, которые еще пока не завершены", - сказала она.
Малиновская добавила, что в первую очередь сейчас необходимо остановить разрушения.
На прошлой неделе ВСУ нанесли удар по музею "Оборона Севастополя", атака длилась несколько часов, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена известная панорама "Оборона Севастополя", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были. Восстановление здания музея и панорамы займет примерно пять лет.
Показ фрагментов панорамы Франца Рубо Штурм 6 июня 1855 года в Севастополе - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Цифровая копия музея "Оборона Севастополя" поможет воссоздать панораму
16 июня, 12:29
 
КультураСевастопольВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала