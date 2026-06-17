Фрагменты панорамы "Оборона Севастополя" продолжают находить под завалами

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Фрагменты полотна панорамы продолжают находить под завалами на месте пожара в Музее обороны Севастополя, пострадавшем от атаки ВСУ, сообщила журналистам завотделом "История Крымской войны 1853–1856 годов" музея-панорамы обороны Севастополя Екатерина Малиновская.

По ее словам, окончательное количество спасенных фрагментов полотна пока не известно.

"Для нас счастье, когда приносят новые, часто небольшие, фрагменты полотна. Это длительный период этих работ, которые еще пока не завершены", - сказала она.