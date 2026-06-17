Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что ее никогда не смогут заставить ненавидеть Россию.
- Оуэнс также сообщила, что подаст документы на долгосрочную российскую визу, чтобы посещать Россию как минимум дважды в год.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что ее никогда не смогут заставить ненавидеть Россию.
Так она прокомментировала сообщение о том, что у американского ветерана исчезли тяжелые симптомы после того, как российские врачи удалили у него тромб в мозге.
Ранее журналистка описывала свою поездку в Россию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) как прекрасный визит, который ей очень понравился. Кроме того, она заявила, что подаст документы на долгосрочную российскую визу, чтобы посещать Россию как минимум дважды в год.