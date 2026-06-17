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Американская журналистка заявила, что ее не заставят ненавидеть Россию - РИА Новости, 17.06.2026
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16:45 17.06.2026
Американская журналистка заявила, что ее не заставят ненавидеть Россию

Журналистка из США Оуэнс заявила, что ее ничто не заставит ненавидеть Россию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКэндис Оуэнс
Кэндис Оуэнс - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Кэндис Оуэнс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что ее никогда не смогут заставить ненавидеть Россию.
  • Оуэнс также сообщила, что подаст документы на долгосрочную российскую визу, чтобы посещать Россию как минимум дважды в год.
ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что ее никогда не смогут заставить ненавидеть Россию.
"Никто никогда не сможет заставить меня ненавидеть Россию после того, как я об этом узнала", – написала Оуэнс в соцсети X, сопроводив публикацию эмодзи с сердцем и флагами США и России.
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Ранее журналистка описывала свою поездку в Россию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) как прекрасный визит, который ей очень понравился. Кроме того, она заявила, что подаст документы на долгосрочную российскую визу, чтобы посещать Россию как минимум дважды в год.
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