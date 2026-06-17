Американская журналистка заявила, что ее не заставят ненавидеть Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что ее никогда не смогут заставить ненавидеть Россию.

Оуэнс также сообщила, что подаст документы на долгосрочную российскую визу, чтобы посещать Россию как минимум дважды в год.

ВАШИНГТОН, 17 июн - РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что ее никогда не смогут заставить ненавидеть Россию.

"Никто никогда не сможет заставить меня ненавидеть Россию после того, как я об этом узнала", – написала Оуэнс соцсети X , сопроводив публикацию эмодзи с сердцем и флагами США и России.

Так она прокомментировала сообщение о том, что у американского ветерана исчезли тяжелые симптомы после того, как российские врачи удалили у него тромб в мозге.