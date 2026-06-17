В Ульяновской области отменили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Ульяновской области ввели режим "Ракетная опасность".
- Режим, действовавший чуть более 20 минут, уже отменили по сообщению губернатора Алексея Русских.
САРАТОВ, 17 июн - РИА Новости. Режим "Ракетная опасность" отменен на территории Ульяновской области, сообщил губернатор Алексей Русских.
Специальный режим был введен в 10.47 мск и действовал чуть более 20 минут.
"Снят режим "Ракетная опасность" на территории Ульяновской области", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
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