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Россияне назвали самые популярные страны для отдыха летом - РИА Новости, 17.06.2026
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Туризм
 
08:42 17.06.2026
Россияне назвали самые популярные страны для отдыха летом

РИА Новости: Китай и Венгрия вошли в топ-5 популярных стран для отдыха россиян

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТуристы в аэропорту
Туристы в аэропорту - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Летом 2026 года Турция стала лидером среди популярных стран для отдыха самостоятельных российских туристов, сместив Италию на второе место, на третьем расположилась Франция
  • Китай и Венгрия вошли в пятерку, вытеснив Испанию и Беларусь.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Китай и Венгрия летом 2026 года вошли в пятерку самых популярных стран для отдыха самостоятельных российских туристов, при этом лидером стала Турция вместо Италии, рассказали РИА Новости в сервисе для организации путешествий OneTwoTrip.
"В этом сезоне в списке самых востребованных стран произошла смена лидера: Турция сместила Италию на второе место, а Китай и Венгрия уверенно закрепились в пятерке, вытеснив Испанию и Беларусь", - выяснили в сервисе, как за год изменились предпочтения туристов при планировании зарубежного отдыха. Там изучили данные отельных бронирований россиян на лето 2026 года.
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Так, в пятерку лидеров этого летнего сезона также вошли Италия и Франция, заняв второе и третье место соответственно. Китай и Венгрия, в свою очередь, замкнули топ-5.
Отмечается, что самый сильный рост доли бронирований по сравнению с прошлым годом показала Венгрия, следом за ней по динамике — Китай и Турция. Однако несмотря на то, что Франция и Италия вошли в пятерку популярных направлений на лето, их доли бронирований снизились за год.
"Топ-5 стран летом 2025 года выглядел иначе: Италия, Турция, Франция, Испания и Беларусь", - добавили в сервисе.
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Накануне в OneTwoTrip сообщили РИА Новости, что путешественники отдают предпочтение вариантам по средней цене 14,9 тысячи рублей в сутки, а продолжительность летнего отдыха за рубежом составляет 5,2 дня.
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