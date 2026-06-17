Россияне назвали самые популярные страны для отдыха летом

Краткий пересказ от РИА ИИ Летом 2026 года Турция стала лидером среди популярных стран для отдыха самостоятельных российских туристов, сместив Италию на второе место, на третьем расположилась Франция

Китай и Венгрия вошли в пятерку, вытеснив Испанию и Беларусь.

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Китай и Венгрия летом 2026 года вошли в пятерку самых популярных стран для отдыха самостоятельных российских туристов, при этом лидером стала Турция вместо Италии, рассказали РИА Новости в сервисе для организации путешествий OneTwoTrip.

"В этом сезоне в списке самых востребованных стран произошла смена лидера: Турция сместила Италию на второе место, а Китай Венгрия уверенно закрепились в пятерке, вытеснив Испанию и Беларусь", - выяснили в сервисе, как за год изменились предпочтения туристов при планировании зарубежного отдыха. Там изучили данные отельных бронирований россиян на лето 2026 года.

Так, в пятерку лидеров этого летнего сезона также вошли Италия и Франция , заняв второе и третье место соответственно. Китай и Венгрия, в свою очередь, замкнули топ-5.

Отмечается, что самый сильный рост доли бронирований по сравнению с прошлым годом показала Венгрия, следом за ней по динамике — Китай и Турция. Однако несмотря на то, что Франция и Италия вошли в пятерку популярных направлений на лето, их доли бронирований снизились за год.

"Топ-5 стран летом 2025 года выглядел иначе: Италия, Турция, Франция, Испания и Беларусь", - добавили в сервисе.

Аналитики подчеркнули, что доля международных поездок осталась стабильной и составила 33% от общего числа бронирований на лето.