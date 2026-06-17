Краткий пересказ от РИА ИИ
- Виктор Орбан опроверг спекуляции СМИ о том, что партия «Фидес» проводила пророссийскую политику.
- По словам Орбана, партия «Фидес» проводит провенгерскую политику и будет продолжать это делать в будущем.
БУДАПЕШТ, 17 июн - РИА Новости. Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан опроверг спекуляции СМИ, что его партия "Фидес" якобы проводила пророссийскую политику и из-за этого проиграла выборы.
"В венгерских выборах не участвовала ни одна пророссийская партия... Партию "Фидес" не интересуют русские и украинцы, мы проводим провенгерскую политику и будем продолжать это делать в будущем", - сказал Орбан на пресс-конференции в Брюсселе после заседании группы ЕП "Патриоты за Европу", отвечая на вопрос СМИ.
Ранее Орбан отмечал, что президент России Владимир Путин всегда держал слово, поэтому РФ и Венгрия смогли выстроить разумное сотрудничество.