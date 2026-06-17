Орбан заявил, что ЕС должен быть реформирован

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Виктор Орбан продолжает отстаивать точку зрения о необходимости реформирования ЕС после поражения на выборах.
- Он заявил, что поражение его партии "Фидес" не меняет внешней политики и приверженности патриотическому движению.
БУДАПЕШТ, 17 июн - РИА Новости. Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан после поражения на выборах по-прежнему отстаивает точку зрения, что ЕС нуждается в реформировании.
Орбан ранее заявлял, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.
Орбан ранее также отмечал, что 500-летняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.