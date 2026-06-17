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Орбан по-прежнему считает, что Украину нельзя принимать в Евросоюз - РИА Новости, 17.06.2026
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18:56 17.06.2026
Орбан по-прежнему считает, что Украину нельзя принимать в Евросоюз

Орбан заявил, что по-прежнему считает, что Украину нельзя принимать в Евросоюз

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Виктор Орбан заявил, что считает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС ошибкой и по-прежнему убежден, что Киев нельзя принимать в сообщество.
  • Евросоюз и Украина открыли первый переговорный кластер по вступлению страны в политический блок.
БУДАПЕШТ, 17 июн - РИА Новости. Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС ошибкой и по-прежнему убежден, что Киев нельзя принимать в сообщество.
Евросоюз и Украина открыли в понедельник первый переговорный кластер по вступлению страны в политический блок.
"Мы считаем начало расширения ЕС (в сторону Украины - ред.) ошибкой. Я убежден, что Украину не следует принимать в Евросоюз, Украина принесет в ЕС войну и может навредить нам экономически, поэтому мы продолжаем выступать против членства Украины в ЕС", - сказал Орбан на пресс-конференции в Брюсселе после заседании группы ЕП "Патриоты за Европу".
В начале июня премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявлял, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом он подчеркивал, что Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украину, в ЕС и придерживается подхода, "основанного на заслугах".
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