Орбан по-прежнему считает, что Украину нельзя принимать в Евросоюз

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Виктор Орбан заявил, что считает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС ошибкой и по-прежнему убежден, что Киев нельзя принимать в сообщество.
- Евросоюз и Украина открыли первый переговорный кластер по вступлению страны в политический блок.
БУДАПЕШТ, 17 июн - РИА Новости. Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает начало переговоров о вступлении Украины в ЕС ошибкой и по-прежнему убежден, что Киев нельзя принимать в сообщество.
Евросоюз и Украина открыли в понедельник первый переговорный кластер по вступлению страны в политический блок.
"Мы считаем начало расширения ЕС (в сторону Украины - ред.) ошибкой. Я убежден, что Украину не следует принимать в Евросоюз, Украина принесет в ЕС войну и может навредить нам экономически, поэтому мы продолжаем выступать против членства Украины в ЕС", - сказал Орбан на пресс-конференции в Брюсселе после заседании группы ЕП "Патриоты за Европу".
В начале июня премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявлял, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом он подчеркивал, что Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украину, в ЕС и придерживается подхода, "основанного на заслугах".