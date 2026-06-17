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Опрос показал, сколько молдаван выступают против присоединения к Румынии - РИА Новости, 17.06.2026
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12:51 17.06.2026
Опрос показал, сколько молдаван выступают против присоединения к Румынии

IMAS: 55% молдаван против присоединения к Румынии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного молдавским институтом социологических исследований IMAS.
  • При проведении референдума 34% местных жителей поддержали бы объединение с Румынией, 55% считают, что страна должна оставаться независимой.
КИШИНЕВ, 17 июн — РИА Новости. Более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в среду молдавский институт социологических исследований IMAS.
Опрос проводился в период с 1 по 14 июня, в нем приняли участие 1116 человек из 86 населенных пунктов. Уровень погрешности - 3%.
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Согласно исследованию, если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу присоединения Молдавии к Румынии, то подобное объединение поддержали бы 34% местных жителей (29% в декабре 2025 года).
В то же время 55% опрошенных считают, что страна должна оставаться независимой (54% респондентов в декабре). Еще 11% респондентов не определились с ответом (17% ранее).
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
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