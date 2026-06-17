Опрос показал, сколько молдаван выступают против присоединения к Румынии

Краткий пересказ от РИА ИИ Более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного молдавским институтом социологических исследований IMAS.

При проведении референдума 34% местных жителей поддержали бы объединение с Румынией, 55% считают, что страна должна оставаться независимой.

КИШИНЕВ, 17 июн — РИА Новости. Более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в среду молдавский институт социологических исследований IMAS.

Опрос проводился в период с 1 по 14 июня, в нем приняли участие 1116 человек из 86 населенных пунктов. Уровень погрешности - 3%.

Согласно исследованию, если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу присоединения Молдавии Румынии , то подобное объединение поддержали бы 34% местных жителей (29% в декабре 2025 года).

В то же время 55% опрошенных считают, что страна должна оставаться независимой (54% респондентов в декабре). Еще 11% респондентов не определились с ответом (17% ранее).