В ОП предложили ввести ипотеку под ноль процентов на жилье для многодетных

Краткий пересказ от РИА ИИ В Общественной Палате предложили распространить семейную ипотеку под 0% для семей с пятью и более детьми на покупку четырех- и пятикомнатных квартир на вторичном рынке.

По словам Владислава Гриба, стоимость жилья на вторичке нередко на 30–40% ниже по сравнению с новостройками.

Он также предложил распространить такую меру поддержки на покупку частных домов и кредиты на строительство объектов ИЖС.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Семейную ипотеку под 0% для семей с пятью и более детьми следует распространить на покупку четырех- и пятикомнатных квартир на вторичном рынке без ограничений по городам, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Ранее министерство финансов РФ сообщало о проработке изменений условий семейной ипотеки в зависимости от числа детей и создании механизма снижения ставки при рождении последующих детей.

"Предлагаю ипотеку под 0% на четырех- и пятикомнатные квартиры для семей, в которых воспитываются пять и более детей, включая весь вторичный рынок без ограничения по городам", - сказал Гриб

По его словам, стоимость жилья на вторичном рынке в одном и том же районе нередко на 30-40% ниже по сравнению с новостройками, что позволит семьям приобрести более просторные квартиры на выгодных условиях.