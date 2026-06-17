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В ООН прокомментировали удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области - РИА Новости, 17.06.2026
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22:28 17.06.2026 (обновлено: 22:34 17.06.2026)
В ООН прокомментировали удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

Дюжаррик об ударе БПЛА по автобусу: ООН осуждаем атаки против гражданских

© Фото опубликовано белорусскими СМИПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото опубликовано белорусскими СМИ
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН осуждает атаки против гражданских лиц и инфраструктуры.
  • Он прокомментировал удар БПЛА по автобусу с детьми в Брянской области.
  • Дюжаррик отметил, что ООН "известно о сообщениях о предполагаемой атаке беспилотника на автобус", но не указал, кто именно ее совершил.
ООН, 17 июн – РИА Новости. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя РИА Новости удар БПЛА по автобусу с детьми в Брянской области, заявил, что в Организации осуждают атаки против гражданских.
"Мы осуждаем любые нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили. Такие атаки запрещены международным гуманитарным правом и должны быть немедленно прекращены", – сказал он.
Дюжаррик отметил, что ООН "известно о сообщениях о предполагаемой атаке беспилотника на автобус", но не указал, кто именно ее совершил.
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ атаковали с помощью БПЛА самолетного типа автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. В результате погибла женщина, сопровождавшая команду, она была женой одного из тренеров. Российские следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте. По данным минздрава Белоруссии, в результате атаки восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести.
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