В ООН прокомментировали удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН осуждает атаки против гражданских лиц и инфраструктуры.
- Он прокомментировал удар БПЛА по автобусу с детьми в Брянской области.
- Дюжаррик отметил, что ООН "известно о сообщениях о предполагаемой атаке беспилотника на автобус", но не указал, кто именно ее совершил.
ООН, 17 июн – РИА Новости. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя РИА Новости удар БПЛА по автобусу с детьми в Брянской области, заявил, что в Организации осуждают атаки против гражданских.
"Мы осуждаем любые нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили. Такие атаки запрещены международным гуманитарным правом и должны быть немедленно прекращены", – сказал он.
В среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ атаковали с помощью БПЛА самолетного типа автобус гомельской детской футбольной команды, которая ехала на отдых в Геленджик. В результате погибла женщина, сопровождавшая команду, она была женой одного из тренеров. Российские следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте. По данным минздрава Белоруссии, в результате атаки восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести.
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