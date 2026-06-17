В ООН прокомментировали удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

ООН, 17 июн – РИА Новости. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя РИА Новости удар БПЛА по автобусу с детьми в Брянской области, заявил, что в Организации осуждают атаки против гражданских.

"Мы осуждаем любые нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили. Такие атаки запрещены международным гуманитарным правом и должны быть немедленно прекращены", – сказал он.