УВКПЧ ООН продолжит отстаивать защиту языков на Украине

ЖЕНЕВА, 17 июн – РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, отвечая на просьбу прокомментировать исключение русского языка из перечня подлежащих защите на Украине, заявило РИА Новости, что продолжит отстаивать защиту языков в этой стране.