Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите на Украине.
- Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что продолжит отстаивать защиту языков меньшинств на Украине.
ЖЕНЕВА, 17 июн – РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, отвечая на просьбу прокомментировать исключение русского языка из перечня подлежащих защите на Украине, заявило РИА Новости, что продолжит отстаивать защиту языков в этой стране.
В пятницу Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите. Таким образом, Украина более не применяет к нему положения Европейской хартии о защите языков национальных меньшинств.
"Международное гуманитарное право устанавливает обязательства по защите языковых прав, которые остаются в силе. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека продолжит отстаивать защиту языков меньшинств на Украине", - заявили в управлении.
В декабре 2025 года украинский парламент поддержал законопроект, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.