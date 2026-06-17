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УВКПЧ ООН продолжит отстаивать защиту языков на Украине - РИА Новости, 17.06.2026
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20:01 17.06.2026
УВКПЧ ООН продолжит отстаивать защиту языков на Украине

РИА Новости: УВКПЧ ООН продолжит отстаивать защиту языков на Украине

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите на Украине.
  • Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что продолжит отстаивать защиту языков меньшинств на Украине.
ЖЕНЕВА, 17 июн – РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, отвечая на просьбу прокомментировать исключение русского языка из перечня подлежащих защите на Украине, заявило РИА Новости, что продолжит отстаивать защиту языков в этой стране.
В пятницу Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите. Таким образом, Украина более не применяет к нему положения Европейской хартии о защите языков национальных меньшинств.
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"Международное гуманитарное право устанавливает обязательства по защите языковых прав, которые остаются в силе. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека продолжит отстаивать защиту языков меньшинств на Украине", - заявили в управлении.
В декабре 2025 года украинский парламент поддержал законопроект, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
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