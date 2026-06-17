Авторитет и роль ООН недостаточно уважаются, заявил глава МИД Китая

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что авторитет и роль ООН сегодня не в полной мере уважаются.

Ван И подчеркнул, что опасность возвращения к «закону джунглей» возникает из-за несоблюдения Устава ООН и ненадлежащей его защиты.

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ПЕКИН, 17 июн - РИА Новости. Организация Объединенных Наций (ООН) остается важной международной структурой, однако ее авторитет и роль сегодня не в полной мере уважаются, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

"Сегодня, если многосторонность кажется ослабленной, то не потому, что ООН перестала быть важной, а потому что ее авторитет и роль недостаточно уважаются и реализуются", - заявил Ван И на пресс-конференции.

По словам дипломата, сегодня опасность возвращения к "закону джунглей" возникает не потому, что Устав ООН устарел, а "потому, что он не соблюдается и не защищается должным образом".

"Необходимо активно поддерживать центральную роль ООН, на ее платформе формировать глобальный консенсус, координировать действия государств и совместно реагировать на вызовы, постепенно устраняя дефициты глобального управления", - добавил он.

Ван И также подчеркнул необходимость ускорять реформу ООН, усиливать представительство и право голоса стран Глобального Юга, постоянно оживлять ООН и повышать эффективность организации.