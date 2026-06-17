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Авторитет и роль ООН недостаточно уважаются, заявил глава МИД Китая - РИА Новости, 17.06.2026
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06:50 17.06.2026 (обновлено: 07:53 17.06.2026)
Авторитет и роль ООН недостаточно уважаются, заявил глава МИД Китая

Глава МИД Китая Ван И: авторитет и роль ООН недостаточно уважаются

© AP Photo / Hasnoor HussainМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Hasnoor Hussain
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что авторитет и роль ООН сегодня не в полной мере уважаются.
  • Ван И подчеркнул, что опасность возвращения к «закону джунглей» возникает из-за несоблюдения Устава ООН и ненадлежащей его защиты.
  • Власти КНР представили Белую книгу «Формирование более справедливой и рациональной системы глобального управления: концепции, инициативы и действие Китая».
ПЕКИН, 17 июн - РИА Новости. Организация Объединенных Наций (ООН) остается важной международной структурой, однако ее авторитет и роль сегодня не в полной мере уважаются, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
"Сегодня, если многосторонность кажется ослабленной, то не потому, что ООН перестала быть важной, а потому что ее авторитет и роль недостаточно уважаются и реализуются", - заявил Ван И на пресс-конференции.
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По словам дипломата, сегодня опасность возвращения к "закону джунглей" возникает не потому, что Устав ООН устарел, а "потому, что он не соблюдается и не защищается должным образом".
"Необходимо активно поддерживать центральную роль ООН, на ее платформе формировать глобальный консенсус, координировать действия государств и совместно реагировать на вызовы, постепенно устраняя дефициты глобального управления", - добавил он.
Ван И также подчеркнул необходимость ускорять реформу ООН, усиливать представительство и право голоса стран Глобального Юга, постоянно оживлять ООН и повышать эффективность организации.
В среду власти КНР представили Белую книгу "Формирование более справедливой и рациональной системы глобального управления: концепции, инициативы и действия Китая".
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