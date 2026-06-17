В Британии грабители вырвали из стены банкомат при помощи экскаватора

Краткий пересказ от РИА ИИ Грабители в Кембриджшире вырвали банкомат из стены здания, используя украденный экскаватор.

Полиция ведет поиски нападавших, предполагается, что в банкомате находились десятки тысяч фунтов стерлингов.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Грабители в британском Кембриджшире при помощи украденного экскаватора вырвали из стены здания вмонтированный в нее банкомат, сообщает издание Грабители в британском Кембриджшире при помощи украденного экскаватора вырвали из стены здания вмонтированный в нее банкомат, сообщает издание Sun

"Шокирующий момент, когда группа людей в масках совершила налет с использованием экскаватора, чтобы вырвать банкомат из здания", - пишет издание.

Издание прикрепляет кадры дерзкого ограбления с камер видеонаблюдения. На них видно, что грабители посреди ночи подогнали в офису банка экскаватор, вырвали банкомат, загрузили его в багажник своего автомобиля и уехали.