В Британии грабители вырвали из стены банкомат при помощи экскаватора

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Грабители в Кембриджшире вырвали банкомат из стены здания, используя украденный экскаватор.
- Полиция ведет поиски нападавших, предполагается, что в банкомате находились десятки тысяч фунтов стерлингов.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Грабители в британском Кембриджшире при помощи украденного экскаватора вырвали из стены здания вмонтированный в нее банкомат, сообщает издание Sun.
"Шокирующий момент, когда группа людей в масках совершила налет с использованием экскаватора, чтобы вырвать банкомат из здания", - пишет издание.
В Чувашии грабитель пытался вскрыть банкомат овощечисткой
18 декабря 2023, 13:22
Издание прикрепляет кадры дерзкого ограбления с камер видеонаблюдения. На них видно, что грабители посреди ночи подогнали в офису банка экскаватор, вырвали банкомат, загрузили его в багажник своего автомобиля и уехали.
Полиция ведет поиски нападавших и предполагает, что экскаватор был также украден. Предполагается, что в банкомате находились десятки тысяч фунтов стерлингов.
В Германии совершили мегаограбление банка на 30 миллионов евро
30 декабря 2025, 17:52