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В Британии грабители вырвали из стены банкомат при помощи экскаватора - РИА Новости, 17.06.2026
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04:29 17.06.2026 (обновлено: 09:26 17.06.2026)
В Британии грабители вырвали из стены банкомат при помощи экскаватора

В Кембриджшире грабители вырвали из стены банкомат при помощи экскаватора

© Фото : полиция КембриджшираОграбление банкомата с помощью украденного экскаватора в Кембриджшире
Ограбление банкомата с помощью украденного экскаватора в Кембриджшире - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : полиция Кембриджшира
Ограбление банкомата с помощью украденного экскаватора в Кембриджшире
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Грабители в Кембриджшире вырвали банкомат из стены здания, используя украденный экскаватор.
  • Полиция ведет поиски нападавших, предполагается, что в банкомате находились десятки тысяч фунтов стерлингов.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Грабители в британском Кембриджшире при помощи украденного экскаватора вырвали из стены здания вмонтированный в нее банкомат, сообщает издание Sun.
"Шокирующий момент, когда группа людей в масках совершила налет с использованием экскаватора, чтобы вырвать банкомат из здания", - пишет издание.
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Издание прикрепляет кадры дерзкого ограбления с камер видеонаблюдения. На них видно, что грабители посреди ночи подогнали в офису банка экскаватор, вырвали банкомат, загрузили его в багажник своего автомобиля и уехали.
Полиция ведет поиски нападавших и предполагает, что экскаватор был также украден. Предполагается, что в банкомате находились десятки тысяч фунтов стерлингов.
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