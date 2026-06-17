НСПК предложила меры для поэтапного вывода Visa и Mastercard из оборота

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Национальная система платежных карт предложила обнулить межбанковскую ставку вознаграждения для карт международных платежных систем, чтобы постепенно вывести Visa и Mastercard из оборота в России.
- Ставку предлагается снизить до одного процента с начала 2027 года, а с 2028 года — до нуля.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Национальная система платежных карт предложила обнулить межбанковскую ставку вознаграждения для карт международных платежных систем, чтобы постепенно вывести Visa и Mastercard из оборота в России, следует из пресс-релиза компании.
Карты Visa и Mastercard еще остаются у российских клиентов, а НСПК продолжает технологически поддерживать их использование, что требует значительных затрат. При этом Совет участников и пользователей платежного рынка при системе решил не устанавливать сроки прекращения обращения этих карт.
"В связи с этим НСПК предложила на рассмотрение участникам совета снижение ставки межбанковского вознаграждения по операциям карт МПС", — говорится в документе.
Предполагается, что с начала 2027 года ставку снизят до одного процента, а с 2028-го — до нуля.
Межбанковская комиссия — это плата, которую банки берут друг с друга при проведении различных операций: при переводе денег между счетами в разных банках или при обработке платежей в магазинах, если их обслуживает отличная от эмитента карты кредитная организация.
По мнению гендиректора НСПК Дмитрия Дубынина, постепенное снижение ставки межбанковской ставки вознаграждения позволит банкам безболезненно вывести Visa и Mastercard из оборота, а также сделать переход максимально комфортным для населения.
Теперь у рынка есть месяц на внесение своих предложений, добавил он.
Кроме того, НСПК намерена пересмотреть ставки МБВ и в платежной системе "Мир". Изменения коснутся сегментов бытовых (ремонт, клининг, химчистки, ателье, фотостудии и тому подобное) и нотариальных услуг. Это даст возможность увеличить сеть приема безналичных платежей и снизить нагрузку на малый и средний бизнес.
Программу планируют запустить уже в июле, срок ее действия определен в три года. Все это время ставка МБВ будет составлять один процент для массового сегмента карточных продуктов.
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"Мы посмотрим, приведет ли это к повышению оборота безналичных транзакций. И исходя из результатов будем принимать решение о ее продлении и расширении перечня участников", — заключил Дубынин.
Международные платежные системы Visa и Mastercard весной 2022 года остановили операции в России. Но их карты, выпущенные российскими банками, продолжили работать как обычно, поскольку их обслуживает НСПК. Срок действия тех карт, у которых он истек, продлили. По информации директора департамента национальной платежной системы Центробанка Аллы Бакиной, доля международных платежных систем в России сейчас составляет менее 17 процентов.
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