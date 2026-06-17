НОВИКОМ профинансирует создание сырьевого резерва "Швабе"

"НОВИКОМ уже 10 лет работает в составе госкорпорации "Ростех" и на протяжении этого времени выступает надежным финансовым партнером ее предприятий, помогая реализовывать проекты развития, модернизации и создания новых производственных возможностей. Поддержка инициатив холдинга "Швабе" и обеспечение доступа к критически важным материалам становятся одними из ключевых условий технологического лидерства", — отметила председатель правления НОВИКОМа Елена Георгиева.