Рейтинг@Mail.ru
НОВИКОМ профинансирует создание сырьевого резерва "Швабе" - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 17.06.2026
НОВИКОМ профинансирует создание сырьевого резерва "Швабе"

НОВИКОМ будет финансировать создание сырьевого резерва "Швабе"

© Фото : Пресс-служба НОВИКОМНОВИКОМ профинансирует создание сырьевого резерва "Швабе"
НОВИКОМ профинансирует создание сырьевого резерва Швабе - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Пресс-служба НОВИКОМ
НОВИКОМ профинансирует создание сырьевого резерва "Швабе"
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" госкорпорации "Ростех") профинансирует формирование запасов сырья для производства оптических изделий холдинга "Швабе", сообщает пресс-служба банка.
Это позволит увеличить экспортный потенциал компании. Объем первого транша выделенных средств составит 1,7 миллиарда рублей.
НОВИКОМ представил инструменты поддержки на Портале российских технологий - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
НОВИКОМ представил инструменты поддержки на Портале российских технологий
3 марта, 13:06
О совместном проекте договорились председатель правления НОВИКОМа Елена Георгиева и генеральный директор "Швабе" Вадим Калюгин в ходе встречи на XXIX Петербургском международном экономическом форуме. Сделка по финансированию проекта намечена в рамках выполнения поручения Минпромторга РФ о развитии российской отрасли редких и редкоземельных металлов.
"Формирование запасов, включая редкие металлы, имеет стратегическое значение в производстве оптических изделий и является основой в создании сложных оптико-электронных устройств, которые во многом определяют прогресс нашей страны. Привлекаемые средства со стороны банка НОВИКОМ позволят значительно увеличить экспортный потенциал, а также в целом нарастить объем продукции", – отметил генеральный директор холдинга "Швабе" госкорпорации "Ростех", член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин, его слова приводятся на сайте компании.
Новые экспортные контракты обеспечат загрузку создаваемых производственных мощностей холдинга "Швабе", простимулируют рост и обновление производства.
"НОВИКОМ уже 10 лет работает в составе госкорпорации "Ростех" и на протяжении этого времени выступает надежным финансовым партнером ее предприятий, помогая реализовывать проекты развития, модернизации и создания новых производственных возможностей. Поддержка инициатив холдинга "Швабе" и обеспечение доступа к критически важным материалам становятся одними из ключевых условий технологического лидерства", — отметила председатель правления НОВИКОМа Елена Георгиева.
Полную сумму финансовых вложений в создание сырьевого резерва определит предстоящее соглашение между банком и холдингом.
Монеты номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
НОВИКОМ в I квартале нарастил прибыль до 7,5 млрд рублей
1 июня, 14:46
 
РоссияВадим КалюгинХолдинг ШвабеРостехМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала