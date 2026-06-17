НОВИКОМ профинансирует создание сырьевого резерва "Швабе"

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" госкорпорации "Ростех") профинансирует формирование запасов сырья для производства оптических изделий холдинга "Швабе", сообщает пресс-служба банка.
Это позволит увеличить экспортный потенциал компании. Объем первого транша выделенных средств составит 1,7 миллиарда рублей.
О совместном проекте договорились председатель правления НОВИКОМа Елена Георгиева и генеральный директор "Швабе" Вадим Калюгин в ходе встречи на XXIX Петербургском международном экономическом форуме. Сделка по финансированию проекта намечена в рамках выполнения поручения Минпромторга РФ о развитии российской отрасли редких и редкоземельных металлов.
"Формирование запасов, включая редкие металлы, имеет стратегическое значение в производстве оптических изделий и является основой в создании сложных оптико-электронных устройств, которые во многом определяют прогресс нашей страны. Привлекаемые средства со стороны банка НОВИКОМ позволят значительно увеличить экспортный потенциал, а также в целом нарастить объем продукции", – отметил генеральный директор холдинга "Швабе" госкорпорации "Ростех", член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин, его слова приводятся на сайте компании.
Новые экспортные контракты обеспечат загрузку создаваемых производственных мощностей холдинга "Швабе", простимулируют рост и обновление производства.
"НОВИКОМ уже 10 лет работает в составе госкорпорации "Ростех" и на протяжении этого времени выступает надежным финансовым партнером ее предприятий, помогая реализовывать проекты развития, модернизации и создания новых производственных возможностей. Поддержка инициатив холдинга "Швабе" и обеспечение доступа к критически важным материалам становятся одними из ключевых условий технологического лидерства", — отметила председатель правления НОВИКОМа Елена Георгиева.
Полную сумму финансовых вложений в создание сырьевого резерва определит предстоящее соглашение между банком и холдингом.