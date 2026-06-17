Португалец Невеш признан лучшим игроком матча ЧМ против сборной ДР Конго

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жуан Невеш признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды ДР Конго.
- Невеш в возрасте 21 года и 263 дней стал третьим самым молодым португальцем, забившим на чемпионатах мира.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Португалии Жуан Невеш признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды ДР Конго, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы K в четверг завершилась со счетом 1:1. Невеш открыл счет на шестой минуте.
17 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
06’ • Жуан Невеш
45’ • Йоан Висса
Невеш в возрасте 21 года 263 дней стал третьим самым молодым португальцем, забившим на чемпионатах мира после Криштиану Роналду (21 год 132 дня на ЧМ-2006) и Гонсалу Рамуша (21 год 169 дней на ЧМ-2022). Всего на счету Невеша стало 4 забитых мяча в 23 матчах за сборную Португалии.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.