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Португалец Невеш признан лучшим игроком матча ЧМ против сборной ДР Конго - РИА Новости Спорт, 17.06.2026
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Футбол
 
22:31 17.06.2026
Португалец Невеш признан лучшим игроком матча ЧМ против сборной ДР Конго

Португалец Жуан Невеш признан лучшим игроком матча ЧМ против сборной ДР Конго

© Соцсети клубаЖоау Невеш
Жоау Невеш - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Соцсети клуба
Жоау Невеш. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жуан Невеш признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды ДР Конго.
  • Невеш в возрасте 21 года и 263 дней стал третьим самым молодым португальцем, забившим на чемпионатах мира.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Португалии Жуан Невеш признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды ДР Конго, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы K в четверг завершилась со счетом 1:1. Невеш открыл счет на шестой минуте.
ЧМ по футболу 2026
17 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
Португалия
1 : 1
ДР Конго
06‎’‎ • Жуан Невеш
(Педру Нету)
45‎’‎ • Йоан Висса
(Артур Масуаку)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Невеш в возрасте 21 года 263 дней стал третьим самым молодым португальцем, забившим на чемпионатах мира после Криштиану Роналду (21 год 132 дня на ЧМ-2006) и Гонсалу Рамуша (21 год 169 дней на ЧМ-2022). Всего на счету Невеша стало 4 забитых мяча в 23 матчах за сборную Португалии.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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