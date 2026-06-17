Португалец Невеш признан лучшим игроком матча ЧМ против сборной ДР Конго

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Португалии Жуан Невеш признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды ДР Конго, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).