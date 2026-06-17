Индонезия продолжит импорт нефти из России, заявили в Минэнерго страны

Краткий пересказ от РИА ИИ Индонезия продолжит импорт российской нефти даже в случае открытия судоходства через Ормузский пролив.

Решение о продолжении импорта российской нефти соответствует указаниям президента Индонезии Прабово Субианто.

Индонезия намерена закупать нефть не только у России, но и диверсифицировать источники поставок, рассматривая закупки в странах Африки, а также в США.

ДЖАКАРТА, 17 июн — РИА Новости. Индонезия продолжит импорт российской нефти даже в случае открытия судоходства через Ормузский пролив на фоне снижения напряженности на Ближнем Востоке, заявил официальный представитель министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Дви Анггия.

"Ранее обсуждались планы по открытию маршрута через Ормузский пролив , однако ситуация остается очень динамичной. Что точно — президент дал четкое указание продолжать укреплять национальные энергетические резервы различными способами, включая импорт российской нефти. Этот процесс будет продолжен, он остается в работе", — заявил Анггия на пресс-конференции в Джакарте

По его словам, решение соответствует указаниям президента Индонезии Прабово Субианто , закрепленным в указе №26 от 2026 года о закупках нефти, нефтепродуктов и сжиженного углеводородного газа для обеспечения национальной энергетической безопасности.

Представитель ведомства отметил, что право на импорт энергоресурсов для укрепления энергетической устойчивости страны получил ряд организаций, включая государственный исследовательский центр Lemigas.

При этом Индонезия намерена закупать нефть не только у России . Как подчеркнул Анггия, Джакарта продолжает диверсификацию источников поставок и рассматривает закупки в странах Африки , в том числе в Нигерии Анголе , а также в США

"Какими бы ни были усилия и откуда бы ни поступали поставки, мы будем использовать все возможности для укрепления национальных запасов энергоресурсов", — заявил он.