Стоимость нефти Brent и WTI опустилась до рекордного уровня с начала марта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Цены на нефть марок Brent и WTI опустились ниже 78 и 75 долларов за баррель соответственно.
- Это самые низкие уровни с начала марта.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Цены на нефть марок Brent и WTI опустились в среду утром ниже 78 долларов и 75 долларов за баррель соответственно - это самые низкие уровни с начала марта, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.12 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,36% относительно предыдущего закрытия - до 77,89 доллара за баррель, показатель впервые со 2 марта находится ниже отметки в 78 долларов.
Стоимость июльских фьючерсов на WTI в то же время снижалась на 1,74%, до 74,73 доллара - ниже 75 долларов за баррель впервые с 5 марта.