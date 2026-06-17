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Стоимость нефти Brent и WTI опустилась до рекордного уровня с начала марта - РИА Новости, 17.06.2026
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10:35 17.06.2026 (обновлено: 10:38 17.06.2026)
Стоимость нефти Brent и WTI опустилась до рекордного уровня с начала марта

Стоимость нефти марок Brent и WTI опустились ниже 78 и 75 долларов за баррель

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Цены на нефть марок Brent и WTI опустились ниже 78 и 75 долларов за баррель соответственно.
  • Это самые низкие уровни с начала марта.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Цены на нефть марок Brent и WTI опустились в среду утром ниже 78 долларов и 75 долларов за баррель соответственно - это самые низкие уровни с начала марта, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.12 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,36% относительно предыдущего закрытия - до 77,89 доллара за баррель, показатель впервые со 2 марта находится ниже отметки в 78 долларов.
Стоимость июльских фьючерсов на WTI в то же время снижалась на 1,74%, до 74,73 доллара - ниже 75 долларов за баррель впервые с 5 марта.
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