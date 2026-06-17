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Лицензия США на поставки нефти из России прекратила действие - РИА Новости, 17.06.2026
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07:20 17.06.2026 (обновлено: 09:30 17.06.2026)
Лицензия США на поставки нефти из России прекратила действие

Последняя лицензия США на поставки нефти из России прекратила действие

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкер у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса в Новороссийске
Танкер у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Танкер у нефтеналивного терминала перевалочного комплекса в Новороссийске. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Последняя лицензия США на поставки нефти из России прекратила действие.
  • Она оставалась в силе до 07:01 мск.
  • Мера разрешала операции, необходимые для доставки, продажи или выгрузки энергоресурсов и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 17 апреля.
ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Последняя лицензия США на поставки нефти из России прекратила действие.
Она оставалась в силе до 07:01 мск и разрешала операции, необходимые для доставки, продажи или выгрузки энергоресурсов и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 17 апреля.
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При этом лицензия не распространялась на действия с участием лиц и структур, связанных с Ираном, КНДР, Кубой, а также с Крымом и новыми российскими регионами.
В мае США во второй раз продлили разрешение на соответствующие операции. До этого аналогичную лицензию выпускали в апреле, а изначально меру ввели еще в марте.
Американские власти надеялись разгрузить мировой рынок из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Они также не хотели допустить резкого дефицита топлива из-за того, что объемы застряли в транзите.
Во вторник глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон вскоре может восстановить санкции против российской нефти.
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