Краткий пересказ от РИА ИИ
- Последняя лицензия США на поставки нефти из России прекратила действие.
- Она оставалась в силе до 07:01 мск.
- Мера разрешала операции, необходимые для доставки, продажи или выгрузки энергоресурсов и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 17 апреля.
ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Последняя лицензия США на поставки нефти из России прекратила действие.
Она оставалась в силе до 07:01 мск и разрешала операции, необходимые для доставки, продажи или выгрузки энергоресурсов и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 17 апреля.
При этом лицензия не распространялась на действия с участием лиц и структур, связанных с Ираном, КНДР, Кубой, а также с Крымом и новыми российскими регионами.
В мае США во второй раз продлили разрешение на соответствующие операции. До этого аналогичную лицензию выпускали в апреле, а изначально меру ввели еще в марте.
Американские власти надеялись разгрузить мировой рынок из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Они также не хотели допустить резкого дефицита топлива из-за того, что объемы застряли в транзите.
Во вторник глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон вскоре может восстановить санкции против российской нефти.