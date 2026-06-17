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В МВД рассказали, как мошенники используют сайты знакомств - РИА Новости, 17.06.2026
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13:50 17.06.2026 (обновлено: 15:01 17.06.2026)
В МВД рассказали, как мошенники используют сайты знакомств

МВД: мошенники используют сайты знакомств для вовлечения в финансовые аферы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники вовлекают жертв в инвестиционные аферы через сайты знакомств, социальные сети и иностранные мессенджеры.
  • После установления доверительного контакта мошенники предлагают заработок на криптовалюте, закрытых проектах или бирже.
  • При попытке вывести средства человека просят доплатить за «активацию счета», «страховку» или «комиссию», а также могут использовать предлог о «антифрод-механизмах банка», для прохождения которых необходимо сделать «встречный перевод».
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мошенники вовлекают жертв в инвестиционные аферы через сайты знакомств, социальные сети и иностранные мессенджеры, сообщает aif.ru со ссылкой на специалистов МВД РФ.
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"Первоначальное вовлечение осуществляется через рекламу в социальных сетях, публикации в иностранных сервисах быстрого обмена сообщениями, комментарии от имени якобы успешных инвесторов, а также через сайты знакомств", - рассказали специалисты МВД РФ.
Как отметили в ведомстве, после установления доверительного контакта мошенники предлагают заработок на криптовалюте, закрытых проектах или бирже. Также там добавили, что при попытке вывести средства человека просят доплатить за "активацию счета", "страховку" или "комиссию". Нередко мошенники используют банковские термины, чтобы усыпить бдительность, предупредили в МВД.
"Часто в качестве предлога злоумышленники используют "антифрод-механизмы банка" для прохождения которых необходимо сделать "встречный перевод", - заключили в МВД.
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