В МВД предупредили россиян о мошенниках, представляющихся военкорами

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мошенники представляются родственникам участников СВО военными корреспондентами и сообщают о якобы подготовке материала о погибшем или пропавшем без вести военнослужащем, предлагая помощь в оформлении выплат, наградных документов или поиске дополнительной информации, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.