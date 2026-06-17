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В МВД предупредили россиян о мошенниках, представляющихся военкорами - РИА Новости, 17.06.2026
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09:20 17.06.2026 (обновлено: 09:22 17.06.2026)
В МВД предупредили россиян о мошенниках, представляющихся военкорами

МВД предупредило родных участников СВО о мошенниках, представляющихся военкорами

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники представляются родственникам участников СВО военными корреспондентами.
  • Злоумышленники предлагают помощь в оформлении выплат, наградных документов или поиске информации о погибшем или пропавшем без вести военнослужащем.
  • Ведомство рекомендует перепроверять подобную информацию через официальные каналы связи.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Мошенники представляются родственникам участников СВО военными корреспондентами и сообщают о якобы подготовке материала о погибшем или пропавшем без вести военнослужащем, предлагая помощь в оформлении выплат, наградных документов или поиске дополнительной информации, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
По данным ведомства, злоумышленники представляются родственникам участников СВО "военными корреспондентами и сообщают о подготовке материала о погибшем или пропавшем без вести военнослужащем". "Предлагают помощь в оформлении выплат, наградных документов или поиске дополнительной информации", - говорится в сообщении.
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Расчет мошенников строится на сильном эмоциональном воздействии на родственников и желании семьи получить информацию о близком человеке.
"В любой ситуации рекомендуем сохранять бдительность. Любую подобную информацию необходимо перепроверять через официальные каналы связи соответствующих ведомств и организаций", - заключили в ведомстве.
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ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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