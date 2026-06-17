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Международный день йоги пройдет в Москве 21 июня - РИА Новости, 17.06.2026
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18:54 17.06.2026
Международный день йоги пройдет в Москве 21 июня

В московском заповеднике "Царицыно" состоится Международный день йоги

© Фото : Пресс-служба Департамента спорта города МосквыМеждународный день йоги пройдет в Москве 21 июня
Международный день йоги пройдет в Москве 21 июня - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Пресс-служба Департамента спорта города Москвы
Международный день йоги пройдет в Москве 21 июня
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Международный день йоги в России состоится 21 июня в столичном музее-заповеднике "Царицыно", он пройдет в рамках проекта "Лето в Москве", сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы – одного из организаторов мероприятия.
В этом году концепция мероприятия будет посвящена теме баланса как одной из ключевых ценностей современной жизни.
В пресс-службе отметили, что территория фестиваля превратится в эстетичное и продуманное пространство, где йога выйдет за рамки физической практики и станет способом поиска внутренней устойчивости между амбициями и гармонией, динамикой города и необходимостью восстановления, технологиями и живым присутствием.
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