Международный день йоги пройдет в Москве 21 июня

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Международный день йоги в России состоится 21 июня в столичном музее-заповеднике "Царицыно", он пройдет в рамках проекта "Лето в Москве", сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы – одного из организаторов мероприятия.

В этом году концепция мероприятия будет посвящена теме баланса как одной из ключевых ценностей современной жизни.