Здание Спасо-Андроникова монастыря в центре Москвы оборудовали подсветкой

Краткий пересказ от РИА ИИ Здание Спасо-Андроникова монастыря в Москве оборудовали архитектурно-художественной подсветкой.

На внешней стороне стен монастыря установили 200 осветительных приборов общей мощностью 7,3 киловатта.

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оборудовали архитектурно-художественной подсветкой здание Спасо-Андроникова монастыря в центре столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Разработали специальную концепцию организации освещения здания одного из древнейших монастырей города - Спасо-Андроникова, который расположен на левом берегу реки Яузы в Таганском районе и является объектом культурного наследия федерального значения. Главной задачей было подчеркнуть уникальные архитектурные и художественные достоинства обители в вечернее и ночное время, гармонично вписать ее в световое пространство столицы", - рассказал Бирюков

Заммэра пояснил, что энергетики установили 200 осветительных приборов общей мощностью 7,3 киловатта. Они расположены на внешней стороне стен - от въездных ворот со стороны Андроньевского проезда до Трапезной палаты, включая Юго-восточную и Юго-западную башни.

"Дополнительно установили прожекторы на опоры освещения вдоль внешней стороны стены для освещения башен главного входа, Трапезной палаты, Юго-западной и Северо-западной башен, с помощью прожекторов выполнили частичное освещение церкви Архангела Михаила. Использовали прием заливающего и локального освещения светильниками линейного типа и прожекторами со светодиодами нейтрально белого цвета", - уточнил Бирюков.

Он подчеркнул, что в рамках второго этапа работ запланирован монтаж светильников для архитектурно-художественного освещения входной зоны монастыря, обновление системы освещения на его территории.