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Здание Спасо-Андроникова монастыря в центре Москвы оборудовали подсветкой - РИА Новости, 17.06.2026
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Здание Спасо-Андроникова монастыря в центре Москвы оборудовали подсветкой

Спасо-Андроников монастырь украсила архитектурно-художественная подсветка

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСпасо-Андроников монастырь
Спасо-Андроников монастырь - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Спасо-Андроников монастырь. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Здание Спасо-Андроникова монастыря в Москве оборудовали архитектурно-художественной подсветкой.
  • На внешней стороне стен монастыря установили 200 осветительных приборов общей мощностью 7,3 киловатта.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства оборудовали архитектурно-художественной подсветкой здание Спасо-Андроникова монастыря в центре столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Разработали специальную концепцию организации освещения здания одного из древнейших монастырей города - Спасо-Андроникова, который расположен на левом берегу реки Яузы в Таганском районе и является объектом культурного наследия федерального значения. Главной задачей было подчеркнуть уникальные архитектурные и художественные достоинства обители в вечернее и ночное время, гармонично вписать ее в световое пространство столицы", - рассказал Бирюков.
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Заммэра пояснил, что энергетики установили 200 осветительных приборов общей мощностью 7,3 киловатта. Они расположены на внешней стороне стен - от въездных ворот со стороны Андроньевского проезда до Трапезной палаты, включая Юго-восточную и Юго-западную башни.
"Дополнительно установили прожекторы на опоры освещения вдоль внешней стороны стены для освещения башен главного входа, Трапезной палаты, Юго-западной и Северо-западной башен, с помощью прожекторов выполнили частичное освещение церкви Архангела Михаила. Использовали прием заливающего и локального освещения светильниками линейного типа и прожекторами со светодиодами нейтрально белого цвета", - уточнил Бирюков.
Он подчеркнул, что в рамках второго этапа работ запланирован монтаж светильников для архитектурно-художественного освещения входной зоны монастыря, обновление системы освещения на его территории.
"За последние 14 лет уровень освещенности Москвы вырос в 2,6 раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности столицу сегодня освещают более 1,3 миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов", - заключил заммэра.
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