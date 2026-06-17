В центре Москвы пройдет вечерняя экскурсия со свечными фонариками

Отмечается, что во время экскурсии, держа в руках свечные фонарики, участники узнают, где раньше стояла церковь Николы в Столпах, кто жил в гробнице Артамона Матвеева, в каком доме Федор Тютчев написал свое первое стихотворение и почему цоколь дома №7 в Армянском переулке отделан серым мрамором.