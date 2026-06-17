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В центре Москвы пройдет вечерняя экскурсия со свечными фонариками - РИА Новости, 17.06.2026
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В центре Москвы пройдет вечерняя экскурсия со свечными фонариками

В центре Москвы в четверг пройдет вечерняя экскурсия со свечными фонариками

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкНочная Москва
Ночная Москва - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вечерняя экскурсия со свечными фонариками пройдет в центре Москвы в четверг, 18 июня, в 19:30.
  • Участники экскурсии узнают исторические факты о переулках столицы и получат небольшие сюрпризы.
  • Место встречи: музей «Огни Москвы», Армянский переулок, дом 3–5, строение 1, требуется предварительная регистрация.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Вечерняя экскурсия со свечными фонариками пройдет в центре Москвы в четверг, участники узнают факты из истории переулков столицы и получат небольшие сюрпризы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Восемнадцатого июня сотрудники музея "Огни Москвы" приглашают всех желающих на необычную вечернюю прогулку по историческим переулкам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время экскурсии, держа в руках свечные фонарики, участники узнают, где раньше стояла церковь Николы в Столпах, кто жил в гробнице Артамона Матвеева, в каком доме Федор Тютчев написал свое первое стихотворение и почему цоколь дома №7 в Армянском переулке отделан серым мрамором.
"Кроме того, организаторы подготовили для гостей небольшие сюрпризы", - подчеркивается в сообщении.
Уточняется, что экскурсия состоится в четверг в 19.30. Место встречи: музей "Огни Москвы", Армянский переулок, дом 3-5, строение 1. Требуется предварительная регистрация.
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