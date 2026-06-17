Опрос показал отношение жителей Молдавии к вступлению в НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Около 60% жителей Молдавии выступают против вступления республики в НАТО, согласно данным опроса Института социологических исследований IMAS.
- За присоединение Молдавии к НАТО выступают 25% респондентов.
КИШИНЕВ, 17 июн - РИА Новости. Около 60% жителей Молдавии выступают против вступления республики в Североатлантический альянс, свидетельствуют данные опроса молдавского Института социологических исследований IMAS.
Опрос проводился в период с 1 по 14 июня, в нем приняли участие 1116 человек из 86 населенных пунктов. Уровень погрешности - 3%.
Жителей Молдавии попросили ответить, поддерживают ли они вступление Молдавии в НАТО. За присоединение к альянсу выступили 25% респондентов (22% за это выступали в декабре 2025 года). Против вступления в НАТО высказались 58% опрошенных (58% респондентов в декабре). При этом 17% респондентов не смогли определиться с ответом (20% ранее).
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти президента Майи Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.