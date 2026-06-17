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Моди отметил усилия Трампа по восстановлению мира на Ближнем Востоке - РИА Новости, 17.06.2026
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18:01 17.06.2026
Моди отметил усилия Трампа по восстановлению мира на Ближнем Востоке

Моди поблагодарил Трампа за усилия по восстановлению мира на Ближнем Востоке

© REUTERS / Evelyn HocksteinПремьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G7 во Франции
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G7 во Франции - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G7 во Франции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом США Дональдом Трампом выразил благодарность за усилия по восстановлению мира на Ближнем Востоке.
  • Моди заявил, что Индия поддерживает договоренность между США и Ираном по прекращению конфликта на Ближнем Востоке и надеется, что реализация соглашения обеспечит свободу судоходства и торговли.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом США Дональдом Трампом поблагодарил американского лидера за усилия по восстановлению мира на Ближнем Востоке.
"Я выражаю вам признательность за лидерство в достижении прогресса в усилиях по восстановлению мира в Западной Азии. Благодаря вашим усилиям, господин президент, в регионе вновь возродилась надежда на мир и стабильность, и я уверен, что это приведет к долгосрочному миру в регионе", - сказал Моди.
Ранее Моди заявил, что Индия поддерживает договоренность, достигнутую между США и Ираном по прекращению конфликта на Ближнем Востоке и надеется, что реализация этого соглашения обеспечит свободу судоходства и торговли.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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В миреИндияСШАБлижний ВостокНарендра МодиДональд Трамп
 
 
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