Моди отметил усилия Трампа по восстановлению мира на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом США Дональдом Трампом выразил благодарность за усилия по восстановлению мира на Ближнем Востоке.
- Моди заявил, что Индия поддерживает договоренность между США и Ираном по прекращению конфликта на Ближнем Востоке и надеется, что реализация соглашения обеспечит свободу судоходства и торговли.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом США Дональдом Трампом поблагодарил американского лидера за усилия по восстановлению мира на Ближнем Востоке.
"Я выражаю вам признательность за лидерство в достижении прогресса в усилиях по восстановлению мира в Западной Азии. Благодаря вашим усилиям, господин президент, в регионе вновь возродилась надежда на мир и стабильность, и я уверен, что это приведет к долгосрочному миру в регионе", - сказал Моди.
Ранее Моди заявил, что Индия поддерживает договоренность, достигнутую между США и Ираном по прекращению конфликта на Ближнем Востоке и надеется, что реализация этого соглашения обеспечит свободу судоходства и торговли.