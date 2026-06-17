ВС России овладели шестью опорными пунктами ВСУ в Красном Лимане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС РФ овладели шестью опорными пунктами противника и 61 зданием в северо-западной части Красного Лимана в ДНР.
- Штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ в Красном Лимане.
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. ВС РФ, наступая в северо-западной части Красного Лимана в ДНР, овладели шестью опорными пунктами противника и 61 зданием, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели шестью опорными пунктами противника и 61 зданием", - говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны добавили, что штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ в Красном Лимане.
"За сутки в населенном пункте Красный Лиман уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ, пикап, 155 мм гаубица М777 производства США и шесть наземных роботизированных комплексов", - добавили в ведомстве.
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