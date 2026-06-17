ВС России овладели шестью опорными пунктами ВСУ в Красном Лимане

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. ВС РФ, наступая в северо-западной части Красного Лимана в ДНР, овладели шестью опорными пунктами противника и 61 зданием, сообщило Минобороны РФ.

"За сутки в населенном пункте Красный Лиман уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ, пикап, 155 мм гаубица М777 производства США и шесть наземных роботизированных комплексов", - добавили в ведомстве.