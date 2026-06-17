В Ростове-на-Дону нашли тело новорожденного в мусорном баке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ростове-на-Дону в мусорном баке нашли тело новорожденного ребенка без следов насильственной смерти.
- Возбуждено уголовное дело.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн - РИА Новости. Тело новорожденного обнаружили в мусорном баке возле многоквартирного дома в Ростове-на-Дону, возбуждено уголовное дело, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.
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"В следственный отдел по Ворошиловскому району Ростова-на-Дону... поступило сообщение об обнаружении 16 июня 2026 года в мусорном баке, расположенном вблизи жилого многоквартирного дома, тела новорожденного ребенка, без следов насильственной смерти", - сказал он.
Возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза.
"Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту", - добавили в надзорном ведомстве.
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